El mundo del espectáculo internacional se encuentra en vilo y la expectativa por el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce volvió a crecer a pasos agigantados en las últimas horas. El revuelo se generó luego de que trascendiera que la celebración tendría lugar en el mítico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York este viernes 3 de julio.
Crecen las versiones de un casamiento secreto entre Taylor Swift y Travis Kelce
El Madison Square Garden se convirtió en el epicentro de un megaoperativo de seguridad y hermetismo. Trascienden detalles de un imponente castillo medieval, jardines de fantasía y un blindaje extremo contra la prensa para la unión entre la megaestrella del pop y el campeón de la NFL.
Según publicaron medios estadounidenses, la pareja apostaría por una ceremonia inspirada en un auténtico cuento de hadas, con una escenografía que incluiría un enorme castillo construido especialmente dentro del estadio. Aunque ninguno de los dos integrantes de la pareja confirmó oficialmente la información, los movimientos logísticos registrados en el emblemático recinto alimentaron con fuerza las versiones sobre una celebración sin precedentes en la industria del entretenimiento.
Un castillo de fantasía protegido por un estricto operativo de hermetismo
El despliegue decorativo promete ser verdaderamente impactante para los invitados. De acuerdo con un informe publicado por Page Six, parte de la ornamentación ya comenzó a llegar a las instalaciones del estadio y, entre los elementos descargados por los camiones, aparecieron grandes barandales blancos que formarían parte de la gigantesca estructura medieval. El sitio también indicó que la edificación sería montada dentro de un jardín especialmente diseñado para la ocasión, recreando una ambientación romántica que recordaría a los cuentos clásicos. Por su parte, el medio TMZ aseguró que gran parte del espacio fue cubierta con enormes telas para impedir que los curiosos conozcan detalles del montaje antes del evento.
Las especulaciones crecieron todavía más cuando Page Six difundió imágenes de una alfombra roja instalada en el acceso VIP del estadio. Pocos minutos después, la alfombra fue retirada por los operarios, aunque un empleado del lugar confirmó que estaba destinada a una "boda", aclarando de inmediato que todavía no era el momento de colocarla definitivamente. Ese episodio reforzó las versiones que apuntan a que el enlace tendría lugar el próximo 3 de julio, aunque hasta el momento la pareja mantiene absoluto silencio.
Una temática romántica vinculada a su historia de amor
Otro de los detalles que llamó poderosamente la atención de la prensa fue la supuesta temática elegida para ambientar la velada. Cuando se conocieron las imágenes del compromiso entre la cantante y el jugador de la NFL, el escenario donde el deportista le propuso matrimonio se destacó por una decoración repleta de flores blancas y tonos rosados. Ahora, distintos indicios apuntan a que la boda buscaría recrear exactamente esa misma atmósfera afectiva.
Según señalaron en Page Six, varias de las cajas que ingresaron al recinto neoyorquino llevan la inscripción "Garden Party". Este dato técnico no hizo más que alimentar las versiones sobre una ambientación centrada en jardines, flores frescas y una estética marcadamente romántica.
Estrategia logística detrás del estadio elegido
Las medidas de seguridad también se convirtieron en uno de los temas más comentados alrededor del supuesto casamiento. De acuerdo con datos provistos por TMZ, además del Madison Square Garden, la organización alquiló un espacio sin ventanas que podría transformarse completamente para ofrecer una experiencia inmersiva a los invitados. El portal también informó que existe un importante operativo de seguridad en los alrededores del estadio y que el personal involucrado en los preparativos tiene prohibido utilizar teléfonos celulares durante el montaje del evento para evitar filtraciones.
Aunque la idea de celebrar una boda dentro de un estadio deportivo puede parecer poco habitual para el público general, distintos medios estadounidenses sostienen que la elección tendría una explicación sumamente lógica. El Madison Square Garden ofrece múltiples accesos, amplios sectores privados y estrictos protocolos de seguridad, características que resultan ideales para un evento de semejante repercusión internacional y para preservar al máximo la intimidad de los invitados VIP.
El hermetismo sigue siendo la regla principal de este megaevento que paraliza tanto a los fanáticos de la música como a los del fútbol americano. Con el 3 de julio marcado en el calendario como la fecha clave, sólo resta esperar para ver si el cuento de hadas se hace realidad bajo los focos de Manhattan.