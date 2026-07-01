La boda del año en Nueva York

Crecen las versiones de un casamiento secreto entre Taylor Swift y Travis Kelce

El Madison Square Garden se convirtió en el epicentro de un megaoperativo de seguridad y hermetismo. Trascienden detalles de un imponente castillo medieval, jardines de fantasía y un blindaje extremo contra la prensa para la unión entre la megaestrella del pop y el campeón de la NFL.