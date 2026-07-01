Tensión en Manhattan

Estados Unidos: evacuaron el Empire State por dos personas que treparon la antena sin arneses

Los reconocidos "rooftoppers" rusos Ivan Beerkus y Angela Nikolau vulneraron la seguridad del rascacielos y treparon la antena sin protección. El incidente provocó un fuerte despliegue del NYPD y el corte de tránsito en la zona.