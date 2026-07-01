Una maniobra no autorizada en pleno corazón de Manhattan generó una fuerte alerta y obligó a un despliegue de emergencia. Los escaladores rusos Ivan Beerkus, de 32 años, y Angela Nikolau, de 33, conocidos mundialmente por sus ascensos ilegales a grandes alturas, treparon este miércoles hasta la antena del emblemático Empire State Building.
Estados Unidos: evacuaron el Empire State por dos personas que treparon la antena sin arneses
Los reconocidos "rooftoppers" rusos Ivan Beerkus y Angela Nikolau vulneraron la seguridad del rascacielos y treparon la antena sin protección. El incidente provocó un fuerte despliegue del NYPD y el corte de tránsito en la zona.
Vestidos de negro y con máscaras, la pareja alcanzó la aguja del rascacielos, situada a 443 metros (1.454 pies) de altura, sin sistemas de sujeción ni arneses visibles.
En la cima de la estructura, que funciona como torre de transmisión de radio y televisión, los intrusos desplegaron una pancarta a favor de la paz con una cita histórica: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.
Minutos después de las 12:30, durante el descenso hacia una cornisa más ancha, Beerkus se arrodilló y le entregó un anillo a Nikolau, protagonizando una propuesta de matrimonio que fue captada por los helicópteros de los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad.
Desalojo del mirador y detención
El incidente forzó la activación inmediata de un protocolo de seguridad que involucró a personal de la Policía de Nueva York (NYPD) y del cuerpo de bomberos, además del corte de tránsito en las calles linderas al edificio.
Aunque en el inicio de la escalada los turistas circulaban con normalidad, las autoridades procedieron a evacuar el mirador del rascacielos de 102 pisos. Según relataron testigos presenciales, la pareja logró vulnerar los accesos abriendo las puertas de malla de seguridad ante la presencia de un guardia.
Poco antes de las 13:00, agentes policiales que subieron por la aguja interceptaron a los escaladores y los pusieron bajo custodia. Fuentes oficiales confirmaron que ambos resultaron ilesos y que enfrentarán cargos por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria.
Expertos en ingeniería advirtieron sobre el extremo peligro de la hazaña, señalando que la aguja es una torre de transmisión eléctrica en funcionamiento con altos niveles de radiofrecuencia y energía, donde un error sin protección resulta fatal.
La pareja de rooftoppers ya había ganado notoriedad global tras protagonizar el documental de Netflix Skywalkers: Una historia de amor, donde registraron su peligroso e ilegal ascenso al edificio Merdeka 118 en Malasia en el año 2022. Recientemente mudados a Nueva York, los acróbatas rusos cumplieron su advertencia de buscar "nuevas aventuras" en los gigantes de acero norteamericanos.