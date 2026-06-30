Un dotación de bomberos debió intervenir este martes por la tarde en un incendio de vegetación a gran escala registrado en la zona de Tomás Lubary y Calle 8, en la ciudad de Santo Tomé, del departamento santafesino La Capital.
Bomberos combatieron un importante incendio de pastizales
Ocurrió en inmediaciones de Tomás Lubary y Calle 8. El fuego no ocasionó mayores problemas por la rápida intervención de varias dotaciones.
El alerta fue recibido durante la siesta, aproximadamente a las 15, y movilizó al personal del cuartel local de la Dirección General de Bomberos Zapadores.
Al llegar al lugar, los brigadistas se encontraron con un frente de fuego que avanzaba rápidamente sobre un terreno de grandes dimensiones.
Operativo
Para controlar la situación, los efectivos debieron desplegar un intenso ataque utilizando una línea de agua de alta presión y azotadores manuales para sofocar los focos sobre el terreno.
Según el reporte oficial, el fuego afectó una superficie estimada de 200 metros por 200 metros de pastizales.
Debido a la magnitud del predio afectado, el operativo contó también con el apoyo de un móvil y personal de los Bomberos Voluntarios de Sauce Viejo, que colaboraró activamente en las tareas de extinción y enfriamiento.
Tras asegurar la zona y constatar que no existía riesgo de reignición, la dotación dio por finalizadas las tareas y regresó al cuartel a las 16.16.
No se reportaron personas heridas ni daños materiales en viviendas linderas.