Madrugada violenta en Santa Fe

Un menor herido tras una pelea en un hotel céntrico y un hombre baleado en zona norte

Una feroz pelea en un hotel dejó a un adolescente con una fractura expuesta y, casi al mismo tiempo, un hombre fue baleado cerca del Prado Español. Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia entre sí y son analizados por la Justicia para determinar sus circunstancias.