La madrugada del martes estuvo marcada por dos episodios de violencia que obligaron a un amplio despliegue de efectivos policiales y servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe.
Un menor herido tras una pelea en un hotel céntrico y un hombre baleado en zona norte
Una feroz pelea en un hotel dejó a un adolescente con una fractura expuesta y, casi al mismo tiempo, un hombre fue baleado cerca del Prado Español. Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia entre sí y son analizados por la Justicia para determinar sus circunstancias.
El primero de los procedimientos tuvo lugar cerca de las 2.30 en un hotel ubicado sobre calle Rivadavia al 3000, en las inmediaciones de Plaza España. Lo que comenzó como una discusión entre dos mujeres terminó escalando hasta convertirse en una violenta pelea que dejó como saldo un adolescente de 17 años gravemente lesionado.
Agresión con un palo
De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, el menor intervino durante el altercado y, en medio del desorden, un hombre salió de una de las habitaciones del establecimiento portando un elemento contundente. Con un golpe de palo impactó sobre el brazo derecho del joven, provocándole una fractura expuesta.
Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y trasladó a la víctima para una evaluación médica. Los profesionales confirmaron la gravedad de la lesión y dispusieron nuevos estudios para determinar el tratamiento a seguir.
Baleado en zona norte
Mientras ese procedimiento aún se desarrollaba, otro llamado alertó sobre una persona herida por un disparo de arma de fuego en la zona de General Paz y las vías ferroviarias, cerca del Prado Español.
La víctima fue identificada como M. Z., de 32 años, quien fue trasladado por un móvil policial hasta un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades no difundieron oficialmente el estado de salud del hombre, aunque sí confirmaron que presentaba una herida compatible con un impacto de bala.
Los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia del ataque, identificar al autor de los disparos y determinar si existen cámaras de seguridad o testigos que permitan avanzar con la causa.
Por estas horas, ambas investigaciones permanecen abiertas. La Policía y la Justicia buscan establecer el origen de los dos episodios violentos y no descartan ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no existen elementos que permitan afirmar que ambos hechos estén relacionados entre sí.