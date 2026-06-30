La audiencia indagatoria contra Marianela Palmero, la última detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, podría concretarse esta semana. La expectativa está puesta en si la acusada por encubrimiento aportará nuevos datos tras detectarse que habría ocultado información relevante para la investigación.
Caso Agostina Vega: la última detenida por encubrimiento podría declarar esta semana
La causa por el femicidio de la menor sigue su curso con nuevas medidas judiciales y crece la expectativa por lo que pueda aportar Marianela Palmero en su próxima declaración.
El fiscal Raúl Garzón ordenó días atrás la detención de Palmero por el delito de encubrimiento doblemente calificado. Actualmente permanece detenida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer, a la espera de la autorización para ser trasladada a la fiscalía y prestar declaración.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que la investigación “avanza con muchas precisiones” con el objetivo de “llegar a la verdad plena”, aunque aclararon que todavía restan medidas por concretar.
“Todavía falta, pero va muy prolija y centrada en aclarar todo lo que sucedió”, indicaron.
Expectativa por la indagatoria
Aunque no hay fecha confirmada, desde el entorno judicial señalaron que la audiencia podría realizarse en los próximos días. “Es la idea, pero todavía no se fijó día”, precisaron.
La causa mantiene hermetismo sobre el contenido que podría surgir de la declaración de la detenida, en medio de la expectativa por posibles aportes a la investigación.
Los motivos de la detención
Palmero es pareja de Claudio Barrelier, principal imputado en la causa, y desde el inicio de la investigación fue señalada por su posible vinculación con el hecho.
De acuerdo con las pericias acústicas, se estableció que no habría podido desconocer lo ocurrido la noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.
Además, el análisis de su teléfono celular reveló un mensaje enviado a Barrelier durante esa madrugada: “¿Qué es ese grito?”. Ese elemento, sumado a otras pruebas incorporadas al expediente, derivó en su inmediata detención.