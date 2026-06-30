Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales FS que es investigado por vender cocaína en Reconquista. A su vez, se lo investiga por haber cometido el delito de estupro en perjuicio de una adolescente con la que convivía.
Dictan prisión preventiva para un acusado de comercializar cocaína y abusar de una adolescente en Reconquista
La cautelar fue dispuesta a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses. Al imputado además se le atribuyó el delito de estupro, cometido en perjuicio de una adolescente con la que convivía. Fue detenido la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado en el barrio La Cortada.
La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano y dispuesta por el juez Mauricio Martelossi, en una audiencia realizada en los tribunales reconquistenses.
El funcionario del MPA indicó que “los riesgos procesales estaban latentes y el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento porque era la única manera de mitigarlos”.
El caso fue coordinado por la Unidad Fiscal Especial (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Cocaína
Galleano indicó que “el jueves de la semana pasada se concretó un allanamiento en el domicilio del imputado, en el barrio La Cortada, donde personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) había documentado maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes”.
“En la vivienda, se secuestraron cocaína, recortes de nylon que eran usados para fraccionar la droga en dosis, dos teléfonos celulares y otros elemento vinculados a la actividad ilícita”, especificó el fiscal. “A su vez, el hombre investigado fue detenido”, añadió.
Menores
El funcionario del MPA refirió que “al momento del operativo policial, estaba en la casa del imputado una adolescente que cursa los primeros años de la escuela secundaria”. Al respecto, señaló que “ambos convivían en el marco de una relación de pareja que, por su edad, ella no podría haber consentido”.
“Luego del allanamiento, se dio intervención al Servicio Local de Niñez y la víctima fue restituida al domicilio de su madre, quien instó la acción penal”, destacó Galleano.
Delitos
Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y estupro.