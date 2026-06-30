Judiciales

Dictan prisión preventiva para un acusado de comercializar cocaína y abusar de una adolescente en Reconquista

La cautelar fue dispuesta a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses. Al imputado además se le atribuyó el delito de estupro, cometido en perjuicio de una adolescente con la que convivía. Fue detenido la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado en el barrio La Cortada.