El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este martes 29 de junio de 2026 en el norte de Misiones. El organismo advirtió que durante la jornada podrían registrarse fenómenos de variada intensidad, con condiciones capaces de generar inconvenientes en distintos sectores.
Alerta amarilla por tormentas: qué zonas estarán afectadas este martes
El organismo meteorológico anticipó precipitaciones abundantes, viento, descargas eléctricas y posible granizo, con condiciones que exigirán precaución.
Lluvias intensas y ráfagas
De acuerdo con el pronóstico oficial, algunas tormentas podrán alcanzar intensidad fuerte. Estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y una marcada actividad eléctrica.
El SMN informó que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 40 y 70 milímetros. Sin embargo, en los sectores donde las tormentas sean más intensas esos registros podrían superarse de forma puntual.
Qué implica la alerta amarilla
Una alerta amarilla indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar interrupciones en la vida cotidiana y representar un riesgo para algunas actividades.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones de los pronósticos y las alertas oficiales, ya que las condiciones del tiempo pueden modificarse a lo largo del día.
Recomendaciones
Frente a la llegada de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:
- Evitá salir durante el desarrollo de los fenómenos.
- No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas.
- Retirá o asegurá los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.