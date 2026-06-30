Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en julio un nuevo incremento en sus haberes.
Cuánto cobrarán los jubilados en julio de 2026 tras el aumento
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses tendrán un incremento del 2,15% en julio, de acuerdo con la inflación de mayo. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
La actualización será del 2,15%, porcentaje que surge de la inflación registrada en mayo por el Indec y que se aplica mediante el esquema de movilidad mensual vigente.
A ese aumento se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y otros beneficiarios alcanzados por la medida.
Cómo quedan las jubilaciones y pensiones
El aumento de julio responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que determina que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualicen todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.
En este caso, el porcentaje surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, que fue del 2,15%.
Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,33. Como el Gobierno ya confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de $481.989,33 durante julio.
La medida también alcanza a otras prestaciones previsionales administradas por Anses.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber de $329.591,46 y llegará a $399.591,46 para quienes reciban el bono extraordinario.
En tanto, las pensiones no contributivas ascenderán a $288.392,52, mientras que con el bono extraordinario el ingreso alcanzará $358.392,52. Por su parte, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá un monto de $411.989,33, que se elevará a $481.989,33 con el complemento de $70.000.
La actualización también impacta sobre las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $148.048, mientras que la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $482.061,17. Estas prestaciones reciben el incremento por movilidad, pero no están alcanzadas por el bono extraordinario.
El ajuste correspondiente a julio representa el incremento mensual más bajo registrado en lo que va de 2026, en línea con la desaceleración que mostró la inflación durante mayo.
Bono confirmado
Días antes del inicio del calendario de pagos, el Poder Ejecutivo confirmó mediante un decreto la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que mantiene el mismo valor que viene otorgándose en los últimos meses.
El refuerzo está destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos y busca complementar los haberes mínimos.
Según precisó el Gobierno, el bono alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas administradas por Anses, a los beneficiarios de la PUAM y a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones comprendidas en la normativa.
Desde abril de 2024, el sistema previsional dejó atrás la anterior fórmula de movilidad y comenzó a aplicar una actualización mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor. El objetivo del esquema es que los haberes acompañen con mayor rapidez la inflación, reduciendo el desfase que existía entre la variación de los precios y los incrementos previsionales.
Con este mecanismo, el porcentaje de aumento cambia todos los meses según el dato oficial difundido por el Indec. Por esa razón, la actualización de julio toma como referencia la inflación de mayo, mientras que el incremento de agosto dependerá del IPC correspondiente a junio.
En las próximas semanas, la Anses publicará el calendario oficial de pagos correspondiente a julio, que, como ocurre habitualmente, estará organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Con el aumento del 2,15% y el bono extraordinario ya confirmado, los jubilados y pensionados conocerán en julio los nuevos montos que percibirán según el tipo de prestación que reciben.
Mientras quienes cobran la jubilación mínima alcanzarán un ingreso cercano a los $482.000, el resto de las prestaciones también se actualizarán conforme al índice de inflación previsto por el esquema de movilidad mensual vigente.