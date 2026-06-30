Actualización de haberes

Cuánto cobrarán los jubilados en julio de 2026 tras el aumento

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses tendrán un incremento del 2,15% en julio, de acuerdo con la inflación de mayo. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.