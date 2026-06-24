Boletín Oficial

Anses va a tu Trabajo: cuáles son los cambios implementados en el programa de atención en empresas

El programa “ANSES Va a tu Trabajo”, impulsado por la ANSES, incorporó una serie de modificaciones en su esquema de funcionamiento con el objetivo de mejorar la atención de trámites previsionales y sociales en ámbitos laborales y reducir la necesidad de traslado de los trabajadores.