La ANSES a través de la de la resolución 178/2026 publicada en el Boletín Oficial, realizó la ampliación del programa que acerca la atención del organismo a los espacios laborales, una iniciativa que busca simplificar la realización de trámites previsionales y sociales sin necesidad de que los trabajadores concurran a una oficina tradicional.
Anses va a tu Trabajo: cuáles son los cambios implementados en el programa de atención en empresas
El programa “ANSES Va a tu Trabajo”, impulsado por la ANSES, incorporó una serie de modificaciones en su esquema de funcionamiento con el objetivo de mejorar la atención de trámites previsionales y sociales en ámbitos laborales y reducir la necesidad de traslado de los trabajadores.
La medida se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la atención territorial y descentralizada, que el organismo viene desarrollando en los últimos años. Con esta ampliación, el programa incrementa su alcance y suma nuevas modalidades de implementación en empresas, instituciones y espacios productivos, con el objetivo de mejorar la cobertura y la accesibilidad del servicio.
El esquema contempla la realización de operativos en los propios lugares de trabajo, donde equipos de ANSES se trasladan para atender consultas, recepcionar documentación y orientar a los trabajadores sobre distintas prestaciones del sistema de seguridad social.
Según se informó, la ampliación del programa responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en la atención, especialmente en contextos donde los tiempos laborales, la distancia geográfica o la falta de turnos dificultan el acceso a las oficinas del organismo.
Un esquema de atención directa en los espacios laborales
El programa ampliado se basa en la presencia de equipos móviles de la ANSES en los lugares de trabajo, lo que permite canalizar distintos tipos de trámites sin que los trabajadores deban interrumpir su jornada o trasladarse a un centro de atención.
Entre las gestiones más habituales se incluyen consultas sobre asignaciones familiares, actualización de datos personales, asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, y orientación general sobre programas de la seguridad social.
Con la ampliación anunciada, se busca incrementar la cantidad de operativos y mejorar la coordinación con empleadores y áreas de recursos humanos, que cumplen un rol clave en la organización previa de las jornadas de atención.
En este sentido, el programa apunta a una planificación más ordenada de los turnos, con el fin de optimizar el tiempo de atención y evitar la concentración de demanda en cada visita.
La iniciativa también promueve una mayor articulación entre el organismo y las empresas para facilitar la difusión de los operativos entre los trabajadores, de modo que más personas puedan acceder a los servicios disponibles.
En paralelo, se refuerza el uso de herramientas digitales para la carga de información y la gestión de turnos, lo que permite agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera durante la atención presencial.
Objetivos de la ampliación y alcance federal del programa
La ampliación del programa forma parte de una política más amplia de modernización de la atención pública que lleva adelante la ANSES, orientada a combinar la presencia territorial con el uso de plataformas digitales y sistemas de gestión remota.
Uno de los principales objetivos de esta expansión es mejorar la cobertura en todo el territorio nacional, especialmente en zonas industriales, parques productivos y empresas con alta concentración de trabajadores, donde la demanda de trámites previsionales suele ser más elevada.
El organismo también busca reducir las barreras de acceso a la información y a los servicios, acercando la atención a los lugares donde las personas desarrollan su actividad laboral cotidiana. De esta manera, se intenta simplificar los procesos administrativos y mejorar la experiencia de los usuarios del sistema previsional.
La estrategia contempla, además, una mayor planificación de los operativos, con criterios unificados para la organización de visitas, la asignación de personal y la distribución de recursos. Esto permite una atención más eficiente y ordenada, con tiempos de respuesta más predecibles.
En este marco, la ampliación del programa no solo implica un aumento en la cantidad de operativos, sino también una mejora en la calidad del servicio, a partir de una mayor coordinación institucional y del fortalecimiento de los canales de atención.
Con esta medida, la ANSES busca consolidar un modelo de atención más cercano y accesible, que combine la presencia en el territorio con herramientas digitales, y que permita dar respuesta a las necesidades de los trabajadores en sus propios ámbitos de actividad.