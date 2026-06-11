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ANSES: cómo descargar el recibo de haberes desde la app paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó una nueva función en su aplicación móvil que permite consultar, descargar y compartir el recibo de haberes de manera digital. La medida busca simplificar trámites y mejorar el acceso a la documentación previsional.