Los jubilados y pensionados de todo el país cuentan desde ahora con una nueva herramienta para acceder a su información previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la posibilidad de consultar y descargar el recibo de haberes directamente desde su aplicación oficial para teléfonos celulares, una medida que apunta a facilitar gestiones cotidianas y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales.
ANSES: cómo descargar el recibo de haberes desde la app paso a paso
La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó una nueva función en su aplicación móvil que permite consultar, descargar y compartir el recibo de haberes de manera digital. La medida busca simplificar trámites y mejorar el acceso a la documentación previsional.
La incorporación de esta funcionalidad forma parte del proceso de digitalización de servicios que viene impulsando el organismo y busca ofrecer una alternativa más ágil para acceder a documentación que suele ser requerida para trámites bancarios, presentaciones administrativas o consultas personales.
Cómo funciona la nueva herramienta de ANSES
La nueva opción ya se encuentra disponible dentro de la aplicación oficial Mi ANSES, que puede descargarse en dispositivos con sistemas operativos Android e iOS.
Una vez que el usuario ingresa con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, puede acceder a diferentes servicios vinculados con su situación previsional. Entre ellos ahora se encuentra la posibilidad de visualizar el recibo de haberes correspondiente al mes en curso y también consultar comprobantes de períodos anteriores.
Desde la aplicación, el documento puede descargarse en formato digital y almacenarse en el teléfono móvil para futuras consultas. Además, la herramienta permite compartir el archivo mediante correo electrónico, servicios de mensajería instantánea o cualquier otra plataforma compatible con el dispositivo.
Según explicaron desde el organismo, la iniciativa apunta a brindar una experiencia más sencilla para quienes necesitan presentar el recibo de haberes como constancia de ingresos ante entidades bancarias, organismos públicos o empresas privadas.
La digitalización de este documento también representa una ventaja para quienes residen en localidades alejadas de las oficinas de atención o tienen dificultades para desplazarse hasta una dependencia de ANSES.
Hasta ahora, muchos beneficiarios debían ingresar al sitio web oficial o solicitar asistencia presencial para obtener determinados comprobantes. Con esta actualización, una parte importante de esas consultas podrá resolverse desde el teléfono celular en pocos minutos.
La medida se suma a otras funciones ya disponibles en la aplicación, como la consulta de fechas de cobro, la verificación de datos personales, el seguimiento de expedientes y el acceso a distintas prestaciones administradas por ANSES.
Paso a paso para descargar el recibo de haberes
El procedimiento para obtener el comprobante es sencillo y puede realizarse desde cualquier lugar con conexión a internet.
En primer lugar, el usuario debe descargar o actualizar la aplicación Mi ANSES desde las tiendas oficiales de Android o Apple. Luego deberá iniciar sesión utilizando su número de CUIL y la correspondiente Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de la plataforma, deberá seleccionar la opción vinculada a jubilaciones y pensiones o ingresar al apartado donde se encuentran disponibles los recibos de haberes.
Allí se podrá visualizar el comprobante correspondiente al período elegido. La aplicación ofrece la posibilidad de descargar el archivo en formato PDF, guardarlo en la memoria del dispositivo o compartirlo directamente.
Desde ANSES remarcan la importancia de mantener actualizados los datos personales y resguardar la confidencialidad de la clave de acceso para evitar inconvenientes o posibles intentos de fraude.
La incorporación de herramientas digitales forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar la atención al público y reducir tiempos de gestión. Durante los últimos años, numerosos trámites que antes requerían presencia física pasaron a realizarse mediante plataformas virtuales.
Desde el organismo señalaron que la nueva función ya se encuentra operativa para todos los usuarios habilitados y que forma parte de las mejoras previstas para fortalecer la atención digital.