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Calendario de pagos de junio: cuándo cobran jubilados, AUH y prestaciones sociales

La ANSES informó las fechas de cobro correspondientes a junio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo. Los pagos comenzarán el 8 de junio.

Los pagos comenzarán el 8 de junio. Foto: Guillermo Di Salvatore.Los pagos comenzarán el 8 de junio. Foto: Guillermo Di Salvatore.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario de pagos de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Como ocurre cada mes, las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI de cada titular.

El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, asignaciones familiares y prestación por desempleo, entre otros beneficios que alcanzan a millones de personas en todo el país.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en junio

La ANSES informó que las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo comenzarán a pagarse desde el 8 de junio.

El esquema quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Mirá tambiénAnses confirmó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en junio

En tanto, las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Los pagos comenzarán el 8 de junio.Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a abonarse también desde el 8 de junio:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 8 de junio y el 8 de julio.

Mirá tambiénANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en junio: cuánto se cobrará

El resto del calendario de ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo calendario que las jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

La iniciativa busca agilizar la atención, reducir tiempos de esperaLa los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas y lugares de cobro a través de los canales oficiales

En el caso de la Asignación por Embarazo, los pagos se realizarán según este cronograma:

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Mirá tambiénANSES: cómo completar aportes para jubilarse y quiénes pueden acceder al plan

Por su parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad tendrá las siguientes fechas:

Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Maternidad

Mirá tambiénCuánto cobrarán los jubilados argentinos en junio, con una suba de 2,58%, bono y aguinaldo

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de junio y el 8 de julio.

La prestación por desempleo también ya tiene cronograma confirmado:

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas y lugares de cobro a través de los canales oficiales del organismo, utilizando el número de CUIL y la clave de seguridad social.

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