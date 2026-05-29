La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario de pagos de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Como ocurre cada mes, las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI de cada titular.
Calendario de pagos de junio: cuándo cobran jubilados, AUH y prestaciones sociales
La ANSES informó las fechas de cobro correspondientes a junio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo. Los pagos comenzarán el 8 de junio.
El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, asignaciones familiares y prestación por desempleo, entre otros beneficios que alcanzan a millones de personas en todo el país.
Cuándo cobran jubilados y pensionados en junio
La ANSES informó que las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo comenzarán a pagarse desde el 8 de junio.
El esquema quedó definido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
En tanto, las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Por otra parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a abonarse también desde el 8 de junio:
DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 8 de junio y el 8 de julio.
El resto del calendario de ANSES
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo calendario que las jubilaciones mínimas:
DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
En el caso de la Asignación por Embarazo, los pagos se realizarán según este cronograma:
DNI terminados en 0: 10 de junio
DNI terminados en 1: 11 de junio
DNI terminados en 2: 12 de junio
DNI terminados en 3: 16 de junio
DNI terminados en 4: 17 de junio
DNI terminados en 5: 18 de junio
DNI terminados en 6: 19 de junio
DNI terminados en 7: 22 de junio
DNI terminados en 8: 23 de junio
DNI terminados en 9: 24 de junio
Por su parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad tendrá las siguientes fechas:
Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Maternidad
Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
En cuanto a las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de junio y el 8 de julio.
La prestación por desempleo también ya tiene cronograma confirmado:
DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas y lugares de cobro a través de los canales oficiales del organismo, utilizando el número de CUIL y la clave de seguridad social.