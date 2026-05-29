Anses

Calendario de pagos de junio: cuándo cobran jubilados, AUH y prestaciones sociales

La ANSES informó las fechas de cobro correspondientes a junio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo. Los pagos comenzarán el 8 de junio.