Muchas personas llegan a la edad jubilatoria sin reunir los 30 años de aportes necesarios para iniciar el trámite previsional. Frente a esa situación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa aplicando un esquema de regularización que permite completar períodos faltantes mediante un plan de pagos, con el objetivo de facilitar el acceso a la jubilación.
ANSES: cómo completar aportes para jubilarse y quiénes pueden acceder al plan
El organismo previsional mantiene vigente un sistema que permite regularizar años de aportes faltantes para acceder a la jubilación. Está destinado a hombres y mujeres que no alcanzan los 30 años de contribuciones exigidos por ley
El mecanismo está contemplado dentro del denominado Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta aprobada por ley que busca alcanzar especialmente a trabajadores con trayectorias laborales informales o con largos períodos sin registración. A través de este sistema, las personas pueden cancelar aportes adeudados en cuotas descontadas directamente del haber jubilatorio.
La medida sigue siendo una de las principales vías de acceso a la jubilación para quienes, al alcanzar la edad requerida, no logran completar los años de contribuciones exigidos por el sistema previsional argentino.
Quiénes pueden acceder al plan de ANSES
El régimen está dirigido tanto a mujeres como a hombres que hayan llegado a la edad mínima jubilatoria, es decir, 60 años en el caso de las mujeres y 65 para los hombres, pero que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos.
En el caso de las mujeres, el plan permite regularizar períodos faltantes correspondientes a años anteriores a diciembre de 2008. Para los hombres, en tanto, se pueden incluir períodos previos a marzo de 2012.
La normativa también contempla a personas que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria, pero desean comenzar a completar aportes de manera anticipada. En esos casos, pueden adherir mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años.
Según explicó ANSES, el objetivo es que quienes se encuentran próximos a jubilarse puedan ir cancelando parte de la deuda previsional antes de iniciar el trámite definitivo. De esa manera, buscan reducir la cantidad de personas que llegan a la edad de retiro sin cumplir con los requisitos necesarios.
Para acceder al sistema es necesario realizar previamente una evaluación socioeconómica. Allí se analizan ingresos, bienes patrimoniales y situación económica general del solicitante. Esa evaluación determina si la persona puede ingresar al plan y bajo qué condiciones.
Además, ANSES exige que los períodos que se pretendan regularizar no se superpongan con aportes ya registrados en el sistema formal.
Cómo se realiza el trámite y de qué manera se pagan las cuotas
El trámite puede iniciarse a través de la página oficial de ANSES o solicitando un turno presencial en una oficina del organismo. Uno de los pasos previos consiste en revisar la historia laboral para verificar qué años figuran con aportes registrados y cuáles pueden ser incorporados al plan de pagos.
La cancelación de la deuda previsional se realiza mediante cuotas mensuales que son descontadas directamente del haber jubilatorio una vez otorgada la prestación. El valor de cada cuota depende de la cantidad de años regularizados y de la unidad de pago vigente al momento del trámite.
Desde el organismo previsional indicaron que las cuotas se actualizan de acuerdo con la movilidad jubilatoria y otras variables fijadas por la legislación previsional.
El plan contempla un máximo de hasta 120 cuotas, aunque la cantidad final depende de cada caso particular. Una vez aprobada la adhesión y completado el procedimiento, la persona puede acceder a la jubilación ordinaria aun cuando originalmente no reuniera todos los años de aportes.
Las personas interesadas pueden consultar su situación previsional, revisar la historia de aportes y solicitar turnos a través de los canales oficiales del organismo previsional. También se recomienda verificar periódicamente los aportes registrados para detectar posibles inconsistencias laborales antes de iniciar el trámite definitivo.