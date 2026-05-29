El Gobierno nacional confirmó este viernes el pago de un nuevo bono extraordinario previsional destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales administradas por la ANSES. La medida fue oficializada mediante el Decreto 399/2026 publicado en el Boletín Oficial y establece un refuerzo económico de hasta $70.000 que se abonará durante el mes de junio.
Anses confirmó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en junio
El Gobierno nacional oficializó el pago de un nuevo bono extraordinario previsional para jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. El refuerzo será de hasta $70.000 y se abonará durante junio a través de la ANSES.
La decisión busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo. Según detalla la norma, el beneficio alcanzará principalmente a quienes perciben jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Quiénes cobrarán el bono extraordinario de ANSES
De acuerdo al decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicado oficialmente este 29 de mayo, el bono extraordinario previsional tendrá un monto máximo de $70.000 y será abonado junto con los haberes de junio.
El texto oficial señala que el refuerzo está dirigido a:
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.
Titulares de la PUAM.
Personas que cobran pensiones graciables pagadas por ANSES.
La medida también incluye a beneficiarios de antiguos regímenes previsionales nacionales y cajas transferidas a la Nación.
Según se especifica en el decreto, quienes perciban ingresos equivalentes al haber mínimo jubilatorio recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos cuyos haberes superen la jubilación mínima cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.
Es decir, el bono será variable y decreciente según el nivel de ingresos de cada beneficiario. De esta manera, se busca focalizar la ayuda en quienes tienen menores recursos dentro del sistema previsional.
Otro punto importante es que el bono tendrá carácter “no remunerativo”, por lo que no sufrirá descuentos ni será tenido en cuenta para otros conceptos de cálculo previsional.
Qué argumentó el Gobierno para otorgar el refuerzo
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la decisión apunta a “mantener el poder adquisitivo” de las prestaciones previsionales y compensar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.
El texto oficial recuerda que durante los últimos años fue necesario otorgar bonos extraordinarios de manera mensual para sostener los ingresos de jubilados y pensionados de menores recursos.
Además, el Gobierno cuestionó la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente desde 2021, al considerar que “no contemplaba adecuadamente la variación de precios” y generaba un desfase entre la inflación y la actualización de haberes.
En ese sentido, el decreto menciona que desde julio de 2024 las jubilaciones comenzaron a actualizarse mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tras los cambios implementados mediante el Decreto 274/2024.
A pesar de esa modificación, el Ejecutivo sostuvo que todavía resulta necesario continuar otorgando ayudas complementarias para jubilados de menores ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de implementar la medida y dictar las normas complementarias necesarias para garantizar el pago del beneficio.
El decreto también aclara que, en el caso de las pensiones compartidas entre varios copartícipes, el beneficio será considerado como correspondiente a un único titular a los fines del cobro del bono extraordinario.
Con esta nueva asistencia económica, el Gobierno intenta sostener el ingreso real de millones de jubilados y pensionados en medio de un escenario económico todavía marcado por la suba de precios y la caída del consumo.