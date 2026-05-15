Jubilaciones nacionales en contraste

Casi tres años de ingresos previsionales perdidos en una década de erosión constante

Nadin Argarañaz ofreció un análisis detallado sobre cómo la inflación y las políticas de bonos fragmentaron el sistema previsional, recuperando parcialmente haberes con aportes y dejando pérdidas millonarias en los bolsillos de los beneficiarios de menor nominalidad. Para muchos, esas pérdidas equivalen a más de dos años de haberes no percibidos.