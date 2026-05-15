Alivio financiero

Cómo funciona el plan de protección salarial que lanzó Santa Fe para refinanciar deudas

El Gobierno santafesino explicó cómo acceder al nuevo plan de desendeudamiento destinado a trabajadores y jubilados. El trámite es digital, ya hay más de 1.500 adhesiones y el objetivo es reducir descuentos sobre los haberes para aliviar la economía familiar.