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Cómo funciona el plan de protección salarial que lanzó Santa Fe para refinanciar deudas

El Gobierno santafesino explicó cómo acceder al nuevo plan de desendeudamiento destinado a trabajadores y jubilados. El trámite es digital, ya hay más de 1.500 adhesiones y el objetivo es reducir descuentos sobre los haberes para aliviar la economía familiar.

El Gobierno provincial informó que más de 1.500 trabajadores ya iniciaron el trámite.El Gobierno provincial informó que más de 1.500 trabajadores ya iniciaron el trámite.
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El Gobierno de la provincia de Santa Fe salió a explicar este miércoles cómo funcionará el nuevo plan de protección de ingresos destinado a trabajadores públicos, privados y jubilados que atraviesan situaciones de fuerte endeudamiento. La iniciativa, impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro, ya cuenta con más de 1.500 adhesiones y apunta a reducir el impacto de descuentos y cuotas sobre los salarios mensuales.

La vocera provincial Virginia Coudannes sostuvo que el objetivo del programa es “dar oxígeno” a las familias santafesinas que no logran llegar a fin de mes. Según explicó, quienes adhieran podrán comenzar a ver reflejado el alivio financiero en sus recibos de sueldo desde el próximo mes.

“El gobierno de Maximiliano Pullaro está al lado de las familias que tienen deudas y necesitan recuperar margen en su economía cotidiana”, remarcó Coudannes durante la conferencia de prensa en la que se brindaron detalles sobre el procedimiento de inscripción.

Un límite para los descuentos sobre el salario

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, explicó que el programa establece un tope máximo del 25 % de afectación sobre los haberes de trabajadores activos y pasivos de la provincia.

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En ese sentido, indicó que quienes actualmente tengan descuentos superiores deberán adherir obligatoriamente al plan para poder refinanciar sus compromisos financieros y así descomprimir sus ingresos mensuales.

“El eje central es la protección del salario de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Azario. Además, detalló que el esquema contempla dos grandes universos: por un lado, empleados públicos provinciales y jubilados; y por otro, trabajadores privados, autónomos y empleados municipales.

Malena Azario explicó que ningún trabajador provincial podrá tener descuentos superiores al 25 %.Malena Azario explicó que ningún trabajador provincial podrá tener descuentos superiores al 25 %.

Para el sector privado, el programa prevé una línea especial de financiamiento articulada con el agente financiero provincial, el Banco Santa Fe. Los interesados deberán completar el trámite digital para acceder a las herramientas de refinanciación disponibles.

El trámite es digital y puede hacerse desde el celular

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, explicó que todo el procedimiento fue integrado al proceso de digitalización impulsado por la Provincia a través del programa Territorio 5.0.

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La adhesión puede realizarse tanto desde la aplicación Mi Santa Fe como ingresando al portal oficial del Gobierno provincial. Allí, cada trabajador deberá seleccionar el tipo de trámite correspondiente —sector público o privado— y completar los formularios requeridos.

Quienes todavía no tengan usuario digital podrán generar su identificación en el mismo momento. Una vez finalizado el trámite, la respuesta llegará automáticamente a través del sistema Estado Santa Fe o mediante contacto directo del banco seleccionado.

“El procedimiento es muy sencillo y puede realizarse completamente desde la casa”, aseguró Tabares.

Ignacio Tabares detalló que el trámite puede realizarse de forma digital desde Mi Santa Fe.Ignacio Tabares detalló que el trámite puede realizarse de forma digital desde Mi Santa Fe.

Desde el Ejecutivo provincial insistieron además en la importancia de adherir cuanto antes al programa para acelerar el proceso de refinanciación y garantizar que el alivio impacte rápidamente sobre los haberes.

En paralelo, el Gobierno sostiene que esta medida también busca reactivar el consumo y dinamizar la economía santafesina en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la desaceleración económica.

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