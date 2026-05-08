El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó un nuevo régimen de regularización tributaria destinado a familias, pequeñas y medianas empresas y contribuyentes con deudas provinciales. La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien explicó que el objetivo es “aliviar” la situación económica de sectores afectados por la falta de reactivación.
Alivio tributario en Santa Fe: cómo funcionarán las cuotas y planes de pago
El gobierno santafesino anunció un régimen de regularización tributaria para familias, pymes y sectores productivos con facilidades de pago y alivio fiscal.
La presentación se realizó este viernes al mediodía y estuvo enfocada en generar herramientas para que contribuyentes con dificultades económicas puedan ponerse al día con impuestos provinciales. El plan incluye deudas por Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos, con opciones de financiamiento diferenciadas según cada caso.
Olivares sostuvo que la provincia decidió avanzar con estas medidas ante un contexto económico que “todavía no alcanza a mostrar señales claras de recuperación”. En ese sentido, remarcó que desde la gestión provincial existe una decisión política de “acompañar a quienes trabajan, producen y sostienen empleo”.
“Nos nace involucrarnos en los problemas. Cuando vemos un santafesino con dificultades, creemos que el Estado tiene que generar herramientas para ayudar”, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Rosario.
Cuotas sin interés y planes especiales para pymes
Uno de los puntos centrales del anuncio tiene que ver con la posibilidad de regularizar deudas en hasta 12 cuotas sin interés para familias y pymes. Además, quienes necesiten plazos más extensos podrán acceder a financiamiento de hasta 36 cuotas con tasas reducidas que parten del 1,5%.
Según explicó Olivares, el beneficio está destinado especialmente a contribuyentes que declararon correctamente sus obligaciones tributarias pero que, por dificultades económicas, no pudieron cumplir con los pagos. El ministro aclaró que no se trata de una moratoria con quitas, sino de un esquema para facilitar la cancelación de deudas.
“Queremos marcar una diferencia entre quienes simplemente no pudieron pagar y quienes tuvieron otro tipo de conductas. La deuda sigue siendo la misma, pero damos facilidades para cancelarla”, sostuvo el titular de la cartera económica.
La provincia también incorporó un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores vinculados a discapacidad. En esos casos, podrán acceder a planes de hasta 36 cuotas sin interés, en el marco de la situación crítica que atraviesa el sector.
Un alivio especial para instituciones vinculadas a discapacidad
Dentro del nuevo esquema de regularización tributaria, el gobierno provincial incorporó un beneficio diferencial para prestadores e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Según explicó el ministro Pablo Olivares, este sector podrá acceder a planes de pago de hasta 36 cuotas sin interés para cancelar obligaciones tributarias pendientes.
El funcionario reconoció que muchas entidades atraviesan una situación económica delicada debido a retrasos en pagos y dificultades financieras acumuladas durante los últimos meses. “Entendemos la situación crítica que atraviesa el sector discapacidad y por eso decidimos otorgar condiciones especiales”, señaló durante la presentación oficial.
Olivares precisó además que el trámite será completamente digital. Los interesados deberán ingresar al portal de la Administración Provincial de Impuestos (API), donde el sistema identificará automáticamente el perfil del contribuyente y las opciones de financiamiento disponibles.
La provincia detectó más de 400 mil partidas con deuda
Durante la conferencia, el ministro brindó algunos datos sobre el nivel de morosidad registrado actualmente en la provincia. Según detalló, existen unas 400 mil partidas de Impuesto Inmobiliario con algún tipo de deuda y entre 500 mil y 600 mil vehículos presentan mora en patente automotor.
En paralelo, el gobierno estimó que cerca del 25% de las pymes santafesinas mantiene algún tipo de deuda tributaria. El monto total adeudado ronda los 80 mil millones de pesos, aunque Olivares aclaró que el objetivo principal no es recaudatorio, sino acompañar a sectores golpeados por la coyuntura.
“El problema no es tan grande en términos macroeconómicos, pero sí tiene una fuerte incidencia en determinadas familias y pequeñas empresas”, señaló el funcionario provincial.
El plan de regularización estará disponible durante 90 días y permitirá que cada contribuyente arme su esquema de pago según su situación. Desde el Ministerio de Economía remarcaron que la intención es sostener la actividad económica y evitar que las deudas fiscales se conviertan en un obstáculo mayor para familias y empresas.
En otro tramo de la conferencia, Olivares defendió el rol activo del Estado provincial frente a la crisis económica y afirmó que la gestión de Maximiliano Pullaro continuará impulsando herramientas de alivio fiscal y asistencia para sectores afectados por la caída del consumo y la desaceleración económica.
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