El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció este jueves por la noche un plan que apunta al corazón productivo de la provincia. Se trata de una iniciativa que busca aliviar deudas tributarias a las pymes santafesinas.
El gobierno lanza un alivio tributario para pymes y familias santafesinas: de qué se trata
Este viernes mediodía se detallará el plan que permite regularizar deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente, con opciones de pago flexibles según el contribuyente.
"Con planes especiales de pago en 12 cuotas sin interés, o hasta 36 cuotas con interés del 1,5% mensual", publicó en sus redes sociales oficiales el ministro.
En ese sentido, el funcionario agregó: "Los mayores beneficios son para los contribuyentes que por distintas circunstancias económicas no pudieron cumplir con el pago de impuestos, sin caer en sanciones, multas o apremios fiscales".
Al mismo tiempo, Olivares aclaró que "el Plan no contempla solamente al universo productivo, sino que también integra a las familias santafesinas que podrán aliviar sus deudas de inmobiliario y patente con hasta 12 cuotas sin interés, o 36 cuotas con un interés del 1,5%".
"También, sumamos un apoyo especial para quienes hacen un trabajo esencial en nuestra sociedad: las instituciones y prestadores de salud que asisten a personas con discapacidad. Para ellos, habilitamos un esquema diferencial de hasta 36 cuotas sin ningún tipo de interés", sumó el ministro de Economía.
Para cerrar, Olivares explicó que "el trámite para adherirse es 100% digital y las cuotas se debitan automáticamente. Se podrá gestionar ingresando con CUIT y Clave Fiscal". Los interesados podrán realizarlo en el siguiente link: https://www.santafe.gov.ar/gestionesciudadanas/
Acompañar el esfuerzo diario
Por su parte, el propio gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a esta iniciativa: "En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas".
Y agregó: "Este gobierno que me toca gestionar siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y a quienes apuestan al desarrollo de la provincia y del país".
"Desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como este, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario", cerró.
Más detalles
Tras el anuncio por redes sociales, el plan se presenta formalmente ante la opinión pública este viernes al mediodía.
"Este viernes a las 12, en la Sala de La Torre, en la Sede de Gobierno de la ciudad de Rosario, el ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a Daniela Bosco, Administradora General de API, informarán detalles del Plan Especial de Financiamiento, una herramienta de alivio más, que se suma a las establecidas en la Ley Tributaria 2026", informaron desde gobierno.
"El nuevo plan que se presentará este mediodía establece la posibilidad de saldar las deudas que los contribuyentes tengan en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre vehículos y sellos, con planes que van desde 12 cuotas sin interés o hasta 36 cuotas, según el concepto y la clasificación del contribuyente", agregaron.