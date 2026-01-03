Vencimientos y descuentos: el calendario 2026 de los impuestos de Santa Fe

Ya está disponible el calendario impositivo 2026 de la provincia de Santa Fe. Al respecto, El Litoral tuvo acceso a las fechas de cada vencimiento de cada ítem de la Administración Provincial de Impuestos (API); tales como Patente Única sobre Vehículos, Embarcaciones Deportivas, Inmobiliario Urbano y el Rural; e Ingresos Brutos.
Antes del cierre del año, el gobierno provincial aclaró que aquellos contribuyentes que no registren deudas, contarán con un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.
Estos beneficios se suman a los establecidos en la Ley Tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento, alcanzando por combinación (Buen Contribuyente + Pago Anual + Eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.
También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15 % de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso (Buen Contribuyente + Débito Automático) el descuento alcanza un 46 % de descuento.
Para la patente automotor, se mantienen los beneficios de 2025. Quienes realicen el Pago Total Anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático, tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.
El impuesto a la Patente Única sobre Vehículos para el año 2026 se organiza bajo un esquema principal de seis cuotas bimestrales que vencen en los meses pares: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.
Una de las opciones más importantes para el contribuyente es la posibilidad de realizar un pago total anual mediante la Cuota Única en el mes de abril, la cual coincide con el vencimiento de la segunda cuota.
Asimismo, el calendario prevé un régimen de Anticipo en febrero (día 23) y un pago del Saldo en agosto (día 18) para los dominios sujetos a esa modalidad.
Los días exactos de vencimiento para cada cuota se rigen por los últimos dígitos de la patente (del 0 al 9), distribuyéndose mayoritariamente en la segunda mitad de cada mes. La Cuota 1 vence entre el 23 y el 27 de febrero; la Cuota 2 y Cuota Única entre el 20 y el 24 de abril; y la Cuota 3 entre el 23 y el 29 de junio.
Para el cierre del año, la Cuota 4 se abona del 17 al 23 de agosto, la Cuota 5 del 13 al 19 de octubre y la Cuota 6 finaliza el ciclo entre el 14 y el 18 de diciembre.
35% de descuento para aquellos que paguen la patente de una sola vez. Foto: Flavio Raina.
Urbano
El Impuesto Inmobiliario Urbano para el ejercicio 2026 se organiza principalmente en seis cuotas bajo la Resolución 0042/2025. El cronograma general establece vencimientos bimestrales en los meses de febrero (Cuota 1), abril (Cuota 2), junio (Cuota 3), agosto (Cuota 4), octubre (Cuota 5) y diciembre (Cuota 6).
Existe también un esquema alternativo que distribuye las cuotas en meses como mayo, julio, septiembre y noviembre, finalizando el ciclo de pagos en enero del año siguiente.
Las fechas específicas de pago dependen estrictamente del último dígito del número de partida, lo que permite un vencimiento escalonado para evitar aglomeraciones en los sistemas de cobro.
En el calendario principal, la Cuota 1 vence entre el 23 y el 27 de febrero, mientras que la última cuota del año (Cuota 6) lo hace entre el 14 y el 18 de diciembre. Para el cronograma alternativo, los plazos se ajustan levemente, llegando en algunos meses a extenderse hasta el día 31 según la terminación de la partida.
La primera cuota del impuesto Rural se paga la última semana de febrero.
Rural
El Impuesto Inmobiliario Rural para el año 2026, se organiza en un esquema de seis cuotas diseñado para distribuir la carga tributaria a lo largo del año.
A diferencia del cronograma urbano que suele coincidir con los meses pares, el calendario rural presenta una estructura de vencimientos que se activa en los meses de febrero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, permitiendo que el ciclo de pagos concluya antes del cierre del año calendario.
Los vencimientos exactos están determinados de manera escalonada según los últimos dos dígitos del número de partida. La Cuota 1 vence entre el 23 y el 27 de febrero, seguida inmediatamente por la Cuota 2 a finales de marzo (días 25 al 31).
Las etapas restantes se distribuyen de la siguiente manera: la Cuota 3 en mayo (días 18 al 22), la Cuota 4 en julio (días 20 al 24), la Cuota 5 en septiembre (días 17 al 23) y la Cuota 6 en noviembre, con fechas que oscilan entre el 13 y el 19 de ese mes.
IIBB
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Santa Fe se organiza para el año 2026 en 12 cuotas o anticipos mensuales que se aplican de manera uniforme al Régimen General, al Régimen Simplificado y al Convenio Multilateral. Los vencimientos de estos pagos mensuales se determinan según el último dígito del CUIT del contribuyente, distribuyéndose generalmente entre los días 13 y 20 de cada mes.
Por ejemplo, para los CUIT finalizados en 0-2 los pagos suelen iniciar el día 13, mientras que para los terminados en 8-9 el plazo se extiende hasta el día 20.
Además de los anticipos mensuales, los contribuyentes deben cumplir con la presentación de una Declaración Jurada Anual durante el mes de mayo. En el Régimen General, las fechas de presentación están escalonadas entre el 24 y el 27 de mayo dependiendo de la terminación del CUIT.
Por el contrario, para aquellos bajo el régimen de Convenio Multilateral, el vencimiento para esta declaración anual es único y uniforme para todos los dígitos, quedando fijado para el día 30 de mayo de 2026.
Para los agentes de recaudación y regímenes de información, el calendario presenta una frecuencia mayor mediante quincenas o decenas. Se establecen 24 quincenas anuales cuyos vencimientos de pago y presentación de información ocurren, según el periodo, entre los días 10 y 25 de cada mes.
Finalmente, el esquema de decenas divide cada mes en tres periodos de diez días, exigiendo presentaciones de declaraciones juradas y pagos con una periodicidad constante a lo largo de todo el ejercicio fiscal