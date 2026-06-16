Los ciudadanos que necesiten realizar un trámite presencial en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden solicitar un turno en cualquier oficina del país.
Anses permite sacar turnos en cualquier oficina del país: cómo funciona el nuevo sistema
El organismo modificó el sistema de asignación de turnos para trámites presenciales. A partir de ahora, los ciudadanos pueden elegir libremente la oficina donde desean ser atendidos, sin depender exclusivamente del domicilio registrado.
La medida representa un cambio en el sistema de atención del organismo, ya que hasta ahora el turno se asignaba principalmente en función de la cercanía con el domicilio declarado por el titular.
Con esta modificación, cada persona tendrá la posibilidad de seleccionar la delegación que mejor se adapte a sus necesidades, aunque el sistema continuará sugiriendo como primera opción la oficina más próxima.
Se podrá elegir la oficina sin restricciones por domicilio
La nueva modalidad fue anunciada por ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, y ya se encuentra disponible a través de la página oficial. El objetivo es brindar mayor flexibilidad a quienes necesitan realizar gestiones presenciales y, por distintos motivos, prefieren ser atendidos en una oficina diferente a la correspondiente por cercanía.
Hasta la implementación de este cambio, el sistema sugería una oficina en función del domicilio registrado del solicitante y esa era, en la práctica, la opción utilizada para asignar el turno. Desde ahora, quienes ingresen al portal podrán seleccionar otra delegación ubicada en cualquier punto del país.
La modificación contempla situaciones habituales como viajes, mudanzas temporarias, cuestiones laborales o familiares que dificultaban concurrir a la oficina asignada por proximidad. De este modo, una persona podrá iniciar un trámite en una ciudad distinta a la de su residencia sin necesidad de justificar ese cambio.
Desde el organismo señalaron que esta posibilidad constituye una mejora en términos de accesibilidad y calidad de atención. Además, consideran que permitirá aprovechar de manera más eficiente la capacidad operativa de las distintas oficinas, distribuyendo mejor la demanda y reduciendo los tiempos de espera.
La medida también busca disminuir los traslados innecesarios y eliminar barreras geográficas para quienes, por razones personales o laborales, se encuentran temporalmente lejos del domicilio declarado.
ANSES recordó que, antes de solicitar un turno presencial, muchos trámites pueden resolverse completamente de manera digital mediante mi ANSES, la Atención Virtual o la aplicación oficial para teléfonos celulares. Entre ellos se encuentran consultas de haberes, cambios de medio de cobro, presentación del certificado escolar, asignaciones familiares y diversas gestiones previsionales.
Paso a paso para solicitar un turno
El procedimiento para obtener un turno continúa realizándose a través del sitio web oficial de ANSES y mantiene la misma modalidad que estaba vigente hasta ahora, con la diferencia de que el usuario podrá elegir libremente la oficina donde desea ser atendido.
Para hacerlo es necesario ingresar al portal de ANSES, acceder al apartado Trámites y servicios y luego seleccionar la opción Turnos. Una vez allí, el sistema solicitará elegir el trámite que se desea realizar e ingresar el número de CUIL del titular.
Posteriormente, el usuario deberá verificar que sus datos de contacto —como teléfono y correo electrónico— sean correctos. A continuación podrá buscar la oficina por provincia y seleccionar la delegación que prefiera, independientemente de su domicilio.
Después de confirmar la fecha y el horario disponibles, el sistema emitirá una constancia con el número de solicitud y toda la información necesaria para concurrir a la atención presencial.
Quienes ya tengan un turno asignado también podrán consultar los detalles o cancelarlo desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Desde el organismo insistieron en que el trámite para obtener un turno es totalmente gratuito y se realiza únicamente por los canales oficiales. Además, recomendaron verificar previamente si la gestión requerida puede efectuarse de manera virtual, evitando así traslados y tiempos de espera innecesarios.