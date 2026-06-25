El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado durante julio de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Bono para jubilados en julio: el Gobierno confirmó un refuerzo de hasta $70.000
El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales que cobran a través de la Anses.
La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.
Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos y compensar el impacto que tuvieron las modificaciones previas en la fórmula de movilidad jubilatoria. El bono se suma a los haberes mensuales y tendrá carácter extraordinario.
Quiénes cobrarán el bono extraordinario
La normativa establece que el beneficio alcanzará a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales abonadas por Anses.
El decreto dispone que quienes perciban ingresos equivalentes o inferiores a una jubilación mínima recibirán el monto completo de $70.000. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo previsional accederán a un bono proporcional, cuyo valor será el necesario para completar el equivalente a una jubilación mínima más el refuerzo extraordinario.
Desde el Gobierno explicaron que la medida busca focalizar la ayuda en quienes tienen menores ingresos dentro del sistema previsional. Además, se aclaró que el beneficio será liquidado por titular y que, en el caso de las pensiones compartidas, se considerará a todos los copartícipes como un único beneficiario a los efectos del cobro del bono.
Para acceder al refuerzo, los beneficios deberán encontrarse vigentes al momento de la liquidación correspondiente al mes de julio. El bono no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios y será depositado junto con los haberes habituales.
Qué argumentó el Gobierno para otorgar el refuerzo
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que desde julio de 2024 los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.
Según el texto oficial, esa modificación buscó evitar el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente al aumento sostenido de los precios.
El Gobierno sostuvo además que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 generó un desfase entre la evolución de los haberes y la inflación, situación que, según la argumentación oficial, afectó especialmente a los jubilados de menores ingresos.
Por ese motivo, indicó que desde comienzos de 2024 se implementaron distintos bonos y ayudas extraordinarias para complementar los ingresos previsionales.
En ese marco, el decreto señala que el bono de julio de 2026 constituye una compensación destinada a sostener el poder de compra de las prestaciones más bajas del sistema. La medida se financiará mediante adecuaciones presupuestarias que serán realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Otro aspecto destacado es que el refuerzo tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no estará sujeto a descuentos ni será computado para el cálculo de otros conceptos previsionales o asistenciales. Asimismo, Anses quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, control y pago del beneficio.