El Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y establece una actualización del 2,6% para los valores correspondientes al mes de mayo, en línea con el esquema de ajustes mensuales vinculado a la evolución de la inflación.
El Gobierno aprobó un nuevo aumento para las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad
La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una actualización del 2,6% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La suba corresponde al mes de mayo y alcanza a todos los servicios contemplados por la normativa vigente.
Cómo es el aumento y a quiénes alcanza
La actualización fue establecida por la Secretaría Nacional de Discapacidad a través de la Resolución 517/2026. El incremento se aplicará sobre los aranceles vigentes de todas las prestaciones del sistema, sin diferencias según el tipo de servicio brindado, y fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril.
El nomenclador comprende un amplio conjunto de prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad. Entre ellas se encuentran los servicios de rehabilitación, estimulación temprana, apoyo a la integración escolar, transporte, hogares, centros de día, prestaciones educativas, atención ambulatoria y distintos tratamientos interdisciplinarios previstos por la Ley 24.901.
De acuerdo con la resolución oficial, el incremento se aplicará de manera uniforme sobre todos los aranceles establecidos en el sistema nacional y busca mantener actualizados los valores que perciben los prestadores frente a la evolución de los costos.
La normativa también ratifica la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones que se brindan en las provincias patagónicas, beneficio que continúa vigente para compensar los mayores costos operativos de esa región.
Desde el Gobierno señalaron que la actualización responde al mecanismo de revisión periódica acordado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, organismo integrado por representantes del Estado, financiadores y prestadores del sector.
Un esquema de actualizaciones mensuales
Con este nuevo incremento, las prestaciones acumulan una actualización del 15,48% en lo que va del año. Previamente se habían otorgado aumentos del 5,78% para febrero, del 2,9% para marzo y del 3,4% para abril, a los que ahora se suma el 2,6% correspondiente a mayo.
El objetivo oficial es sostener un esquema de aumentos mensuales atados al comportamiento del IPC, con el propósito de brindar mayor previsibilidad tanto a los prestadores como a las instituciones que integran el sistema de atención para personas con discapacidad.
Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad indicaron que esta modalidad permite adecuar periódicamente los aranceles y preservar el funcionamiento de los servicios, en un contexto en el que los costos operativos registran variaciones mensuales.
La actualización se produce en medio de un escenario en el que entidades prestadoras y organizaciones vinculadas a la discapacidad vienen planteando la necesidad de mantener una revisión permanente de los valores del nomenclador para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar dificultades financieras en centros de rehabilitación, transportistas, hogares e instituciones especializadas.
En ese marco, el Gobierno sostiene que el mecanismo de actualización basado en la inflación constituye una herramienta para preservar el valor de los honorarios y aportar previsibilidad al sistema, al tiempo que procura mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
Las prestaciones alcanzadas por el nomenclador forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901, que establece la cobertura de servicios destinados a favorecer la inclusión, la rehabilitación y la asistencia de las personas con discapacidad en todo el país.