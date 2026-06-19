Actualización

El Gobierno aprobó un nuevo aumento para las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad

La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una actualización del 2,6% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La suba corresponde al mes de mayo y alcanza a todos los servicios contemplados por la normativa vigente.