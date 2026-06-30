30 de junio

Día Mundial de las Redes Sociales: el origen de la fecha y el mapa de los "más seguidos" del planeta

Esta jornada invita a reflexionar sobre cómo estas plataformas transformaron por completo la comunicación global, la libertad de expresión y los mercados laborales. Con miles de millones de usuarios activos interactuando cada minuto, este día sirve también para poner la lupa sobre los creadores de contenido y las celebridades que concentran las mayores audiencias del planeta en X, Instagram, TikTok y YouTube.