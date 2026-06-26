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Cuándo es la Semana de la Dulzura en julio 2026 y por qué se celebra

La Semana de la Dulzura 2026 busca reactivar el consumo de golosinas en un contexto invernal, extendiéndose todo julio para potenciar el comercio minorista.La Semana de la Dulzura 2026 busca reactivar el consumo de golosinas en un contexto invernal, extendiéndose todo julio para potenciar el comercio minorista.
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Con el inicio del séptimo mes del año regresa una de las tradiciones comerciales más arraigadas en el imaginario colectivo de los argentinos. Del 1° al 7 de julio de 2026, los kioscos y comercios de todo el país se preparan para vivir una nueva edición de la Semana de la Dulzura.

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Bajo la histórica premisa de intercambiar golosinas por demostraciones de afecto, la campaña busca este año consolidar el consumo minorista en pleno pico invernal, extendiéndose incluso a lo largo de todo el mes como el ya instalado "Mes de la Dulzura".

Las golosinas que suelen regalarse en esta semana están envueltas con un tipo de plástico que no se puede reciclar. GentilezaA días de comenzar el evento, los comercios ya exhiben sus góndolas preparadas.

El origen de una idea que venció a la inflación

Para comprender la magnitud de este evento, es necesario remontarse a julio de 1989. En aquel invierno, la Asociación de Distribuidores de Golosinas (ADGyA) junto a la empresa Arcor idearon una audaz estrategia de marketing. El sector alimenticio, y fundamentalmente el de los dulces, atravesaba una severa crisis de consumo provocada por el contexto hiperinflacionario de la época.

La solución fue apelar a la afectividad con un eslogan que rápidamente caló hondo en la sociedad: "Una golosina por un beso". El impacto comercial fue inmediato. Durante aquella primera edición, las ventas de bocaditos, chocolates y golosinas se dispararon un 20 por ciento en comparación con la tendencia anual habitual. Desde entonces, la fecha quedó fijada en el calendario comercial para coincidir con las semanas más frías del año, momento en el cual se registra el pico máximo de consumo de estos productos calóricos.

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Fechas confirmadas para la edición 2026

En este 2026, la celebración comenzará oficialmente el próximo miércoles 1° de julio y se extenderá hasta el martes 7 de julio inclusive. No obstante, fuentes del sector comercial minorista señalan que, al igual que en años anteriores, el éxito de la propuesta estira los márgenes comerciales durante las semanas subsiguientes, transformando de facto a todo julio en una oportunidad para dinamizar los puntos de venta de todo el territorio nacional.

La campaña demostró tal flexibilidad a lo largo de sus casi cuatro décadas de historia que incluso logró sortear los momentos más complejos de la historia reciente. Durante los años de pandemia y aislamiento, la consigna se adaptó digitalmente bajo el lema "un beso virtual por una golosina real", manteniendo el canal de ventas activo a pesar de las severas restricciones de contacto físico.

Los productos alimenticios Kraft Kraft Foods acuerdo amistoso para comprar el fabricante britanico de dulces Cadbury chocolate Photo Illustration - The Cadbury name is seen on a bar of Dairy Milk chocolate in this photo Illustration taken in Manchester, northern England, on January 19, 2010. Kraft Foods was close to announcing a recommended deal to buy Cadbury for around 11.7 billion pounds ($19.2 billion) after it offered more cash in late-night talks to break a four-month impasse over price. REUTERS/Phil Noble (BRITAIN - Tags: BUSINESS SOCIETY EMPLOYMENT) fusion de kraft y cadbury empresa alimenticia kraft compro compra cadbury empresa alimenticia compra fabrica de golosinas dulcesEl propósito original —surgido para mitigar una recesión sectorial— se mantiene intacto: transformar un pequeño presente en un puente afectivo entre familiares, amigos o parejas. REUTERS/Phil Noble

Un impulso necesario para el comercio minorista

A días de comenzar el evento, los comercios ya exhiben sus góndolas preparadas con alfajores, bombones y chocolates de primera línea.

El propósito original —surgido para mitigar una recesión sectorial— se mantiene intacto: transformar un pequeño presente en un puente afectivo entre familiares, amigos o parejas, al mismo tiempo que se genera un alivio y un repunte de ventas clave para el sector de los kiosqueros y distribuidores locales.

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