Con el inicio del séptimo mes del año regresa una de las tradiciones comerciales más arraigadas en el imaginario colectivo de los argentinos. Del 1° al 7 de julio de 2026, los kioscos y comercios de todo el país se preparan para vivir una nueva edición de la Semana de la Dulzura.
Cuándo es la Semana de la Dulzura en julio 2026 y por qué se celebra
Bajo la histórica premisa de intercambiar golosinas por demostraciones de afecto, la campaña busca este año consolidar el consumo minorista en pleno pico invernal, extendiéndose incluso a lo largo de todo el mes como el ya instalado "Mes de la Dulzura".
El origen de una idea que venció a la inflación
Para comprender la magnitud de este evento, es necesario remontarse a julio de 1989. En aquel invierno, la Asociación de Distribuidores de Golosinas (ADGyA) junto a la empresa Arcor idearon una audaz estrategia de marketing. El sector alimenticio, y fundamentalmente el de los dulces, atravesaba una severa crisis de consumo provocada por el contexto hiperinflacionario de la época.
La solución fue apelar a la afectividad con un eslogan que rápidamente caló hondo en la sociedad: "Una golosina por un beso". El impacto comercial fue inmediato. Durante aquella primera edición, las ventas de bocaditos, chocolates y golosinas se dispararon un 20 por ciento en comparación con la tendencia anual habitual. Desde entonces, la fecha quedó fijada en el calendario comercial para coincidir con las semanas más frías del año, momento en el cual se registra el pico máximo de consumo de estos productos calóricos.
Fechas confirmadas para la edición 2026
En este 2026, la celebración comenzará oficialmente el próximo miércoles 1° de julio y se extenderá hasta el martes 7 de julio inclusive. No obstante, fuentes del sector comercial minorista señalan que, al igual que en años anteriores, el éxito de la propuesta estira los márgenes comerciales durante las semanas subsiguientes, transformando de facto a todo julio en una oportunidad para dinamizar los puntos de venta de todo el territorio nacional.
La campaña demostró tal flexibilidad a lo largo de sus casi cuatro décadas de historia que incluso logró sortear los momentos más complejos de la historia reciente. Durante los años de pandemia y aislamiento, la consigna se adaptó digitalmente bajo el lema "un beso virtual por una golosina real", manteniendo el canal de ventas activo a pesar de las severas restricciones de contacto físico.
Un impulso necesario para el comercio minorista
A días de comenzar el evento, los comercios ya exhiben sus góndolas preparadas con alfajores, bombones y chocolates de primera línea.
El propósito original —surgido para mitigar una recesión sectorial— se mantiene intacto: transformar un pequeño presente en un puente afectivo entre familiares, amigos o parejas, al mismo tiempo que se genera un alivio y un repunte de ventas clave para el sector de los kiosqueros y distribuidores locales.