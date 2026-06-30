Matías Ezequiel Perezlindo continuará tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra por una seguidilla de robos en San José del Rincón y una insólita huida de la dependencia policial donde estaba alojado. Entre los vecinos de la zona costera santafesina, su nombre no dice tanto como su apodo: “Pistolón”.
El “Pistolón” seguirá preso por robos en la zon de la Costa de Santa Fe y una fuga de la comisaría
Avanza la investigación de distintos hechos que habría cometido. Este sujeto, cuyo sobrenombre causa pánico en la zona de Rincón y alrededores desde hace décadas, ya tiene condenas previas por amenazas calificadas y violaciones sistemáticas de restricciones judiciales.
La prisión preventiva fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini, tras rechazar el pedido de la Defensa para otorgarle la libertad bajo medidas alternativas.
El fiscal a cargo del caso, Omar De Pedro, argumentó con éxito que el imputado posee antecedentes penales condenatorios por delitos contra la propiedad en la zona de la Costa, lo que eleva el riesgo procesal si transitaba la causa fuera de prisión.
Raid
Según el relato de la Fiscalía, los hechos investigados ahora ocurrieron el pasado martes 16 de este mes.
El raid delictivo comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada en calle Del Rocío al 2.700, en San José del Rincón.
En primer lugar, “Pistolón” junto con un cómplice que aún no fue identificado, trepó el tapial de una vivienda para ingresar al patio y sustraer una caja de herramientas.
Minutos más tarde, el imputado actuó en solitario e ingresó a otra casa de la misma cuadra, de donde se llevó un televisor.
Tras el alerta, la policía logró aprehenderlo en las inmediaciones y lo trasladó a la comisaría local.
Fuga de película
La tranquilidad tras la detención duró pocas horas. Alrededor de las 7 de la mañana del mismo martes, mientras se encontraba en la dependencia policial, el delincuente se valió de una increíble distracción: aprovechó que tenía las esposas flojas, empujó a uno de los uniformados y escapó corriendo.
A pesar de su intento de evasión, el hombre volvió a ser capturado y este martes por la mañana se sentó en el banquillo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Calificaciones
A las puertas de un proceso que lo mantendrá tras las rejas, la Fiscalía le atribuyó a Perezlindo los siguientes delitos: coautoría de robo calificado por escalamiento (por el primer hecho del tapial), robo (por la sustracción del televisor) y evasión (por haberse fugado de la comisaría).