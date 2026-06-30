Medida cautelar

El “Pistolón” seguirá preso por robos en la zon de la Costa de Santa Fe y una fuga de la comisaría

Avanza la investigación de distintos hechos que habría cometido. Este sujeto, cuyo sobrenombre causa pánico en la zona de Rincón y alrededores desde hace décadas, ya tiene condenas previas por amenazas calificadas y violaciones sistemáticas de restricciones judiciales.