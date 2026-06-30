El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe anunció este martes una dura sanción contra el Club Atlético Carcarañá, luego de los graves hechos de violencia registrados durante la final de la Liga Cañadense que derivaron en el asesinato del oficial de Policía Damián López.
Sancionaron a Cremería de Carcarañá: jugará sin público hasta fines de 2027
La medida fue dispuesta luego de los incidentes ocurridos en la final de la Liga Cañadense que terminaron con el asesinato del policía Damián López. El Gobierno también pidió evaluar una posible desafiliación del club.
La decisión establece que la institución disputará todos sus partidos como local sin público hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, tampoco podrá llevar simpatizantes cuando juegue como visitante.
La sanción
El anuncio fue realizado por el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, quien explicó que la medida alcanza tanto a los encuentros de primera división como de reserva.
"El club no podrá jugar, por todo lo que resta de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027, con público", sostuvo el funcionario. Cuando el equipo juegue fuera de su estadio, únicamente podrán asistir jugadores, cuerpo técnico y los delegados previstos por el reglamento.
Pedido a la Liga Cañadense
Desde el Ministerio también solicitaron a la Liga Cañadense que evalúe la aplicación de nuevas sanciones disciplinarias contra la institución.
Velázquez señaló que una de las alternativas previstas por el estatuto de la entidad es la desafiliación del club, aunque aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente a las autoridades de la Liga.
"Tiene que ser un antes y un después"
El funcionario expresó además su preocupación por el incremento de los hechos de violencia en el fútbol regional y pidió el compromiso de todos los actores involucrados.
"Es extremadamente grave que un policía haya sido asesinado dentro de las instalaciones de un club. No ocurrió en la vía pública ni durante una persecución, sino en un evento deportivo", afirmó.
Velázquez sostuvo que dirigentes, municipios, comunas, fuerzas de seguridad y el propio Ministerio deben asumir responsabilidades para evitar que se repitan episodios similares.
La investigación judicial continúa a cargo del fiscal Juan Pablo Baños. Hasta el momento hay dos hinchas de Cremería detenidos por el crimen del oficial Damián López, tras los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones en Carcarañá y Correa.