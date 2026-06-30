Tras el asesinato de Damián López

Sancionaron a Cremería de Carcarañá: jugará sin público hasta fines de 2027

La medida fue dispuesta luego de los incidentes ocurridos en la final de la Liga Cañadense que terminaron con el asesinato del policía Damián López. El Gobierno también pidió evaluar una posible desafiliación del club.