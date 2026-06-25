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Calle 56 y la Quinta Avenida

"Argentina Way": Nueva York inauguró una calle honorífica en homenaje a nuestro país

La nueva denominación de una calle en Manhattan simboliza la fuerte relación entre los países, celebrando décadas de vínculos culturales y diplomáticos.

Se trata de un sector sumamente cotizado y transitado de la Gran Manzana, ubicado a pocos metros de marcas de lujo globales como Gucci y Prada, y en las inmediaciones de la famosa Trump Tower.Se trata de un sector sumamente cotizado y transitado de la Gran Manzana, ubicado a pocos metros de marcas de lujo globales como Gucci y Prada, y en las inmediaciones de la famosa Trump Tower.
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Los argentinos que visiten Nueva York cuentan desde esta semana con una nueva parada obligada en pleno corazón de Manhattan. En una ceremonia oficial realizada este miércoles, quedó inaugurada la denominación honorífica "Argentina Way" en un exclusivo tramo de la calle 56, junto a la emblemática Quinta Avenida. La iniciativa, promovida por el consulado nacional y el Concejo Municipal local, busca consolidar los lazos históricos, culturales y diplomáticos entre ambas naciones.

Un rincón nacional en la zona más exclusiva de Nueva York

La nueva denominación no reemplaza la nomenclatura tradicional, sino que convive con ella en la intersección de la calle 56 y la Quinta Avenida. Se trata de un sector sumamente cotizado y transitado de la Gran Manzana, ubicado a pocos metros de marcas de lujo globales como Gucci y Prada, y en las inmediaciones de la famosa Trump Tower.

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La elección del lugar no fue casual: responde a una propuesta del Consulado General de la República Argentina en Nueva York —encabezado por Gerardo Díaz Bartolomé— que fue avalada por los legisladores neoyorquinos. La resolución oficial del Concejo Municipal remarcó que la distinción tiene por objeto reconocer "los fuertes lazos entre Argentina y Nueva York", además de rendir un sincero homenaje a la comunidad argentina radicada allí y enaltecer la constante labor de la sede diplomática durante décadas.

argentina way in nycLos argentinos que visiten Nueva York cuentan desde esta semana con una nueva parada obligada en pleno corazón de Manhattan.

Un hito de alto valor simbólico

Encontrar arterias identificadas de manera directa con el nombre de un país entero en el mapa de Manhattan es un reconocimiento poco habitual. Si bien existen sectores específicos vinculados a corrientes migratorias reconocidas —como "Little Brazil", "Little Spain" o "Little Korea"—, la declaración de una vía con el nombre directo de una nación constituye un gesto distintivo de las autoridades locales.

El acto formal estuvo encabezado por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien estuvo acompañado por representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, funcionarios de la alcaldía neoyorquina y miembros de la comunidad de residentes.

argentina way in nycLa invitación del consulado a la inauguración.

Durante su discurso en la ceremonia, Quirno ponderó el peso institucional del acontecimiento: "Pocos tributos tienen un significado mayor que ver el nombre de Argentina escrito en la geografía de una ciudad que ayudó a moldear el mundo moderno. Es un gesto de reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York y un reflejo de los fuertes lazos que unen a nuestros dos países".

argentina way in nycEl acto formal estuvo encabezado por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien estuvo acompañado por representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, funcionarios de la alcaldía neoyorquina y miembros de la comunidad de residentes.

Ochenta años de historia diplomática

El canciller también hizo hincapié en la fuerte carga histórica que posee la ubicación elegida. "El lugar elegido para Argentina Way tiene un significado profundo. A unos pasos se encuentra nuestro Consulado, en un edificio que ha servido a nuestro país durante casi ochenta años", detalló el funcionario nacional. Desde el año 1947, esa sede de la calle 56 funciona de manera ininterrumpida como un punto de referencia para los compatriotas y como plataforma clave para la promoción de la cultura, el turismo, las inversiones y el intercambio comercial.

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En el plano político, Quirno enmarcó esta inauguración dentro del rumbo actual de las relaciones bilaterales del Gobierno: "Para el presidente Milei, la alianza estratégica con Estados Unidos es una de las prioridades centrales de la política exterior argentina", concluyó. De acuerdo a los registros del último censo de los Estados Unidos, se estima que alrededor de 27.000 personas de origen argentino residen en el estado de Nueva York, concentrándose la gran mayoría de ellas dentro del área urbana de la ciudad.

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