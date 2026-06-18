Momentos de extrema tensión y pánico se vivieron este jueves por la tarde en pleno corazón de Manhattan, Nueva York, cuando se registró un tiroteo en las inmediaciones de Times Square. Las detonaciones ocurrieron apenas unas horas después de que concluyera el multitudinario desfile de celebración por el título de la NBA obtenido por los New York Knicks, lo que provocó corridas y escenas de confusión entre miles de turistas y transeúntes que colmaban la zona.
Caos en Nueva York: pánico por un tiroteo en Times Square tras los festejos de los Knicks
Momentos de pánico en una concurrida tarde en Manhattan tras un tiroteo en una famosa intersección, horas después de un multitudinario desfile deportivo.
Detonaciones en el centro del festejo
El incidente se desencadenó poco después de que finalizara formalmente el homenaje público al plantel de básquet de los Knicks, uno de los equipos más populares y con mayor convocatoria de la ciudad. Con la desconcentración de la masa de simpatizantes, la emblemática intersección neoyorquina se encontraba bajo un contexto de altísima concentración de personas.
A través de las redes sociales, se viralizaron de manera inmediata diversos registros fílmicos que dieron cuenta del caos. En las imágenes se observa cómo las ráfagas de disparos interrumpieron la jornada festiva, provocando que la multitud buscara refugio de forma desesperada en los locales comerciales y bocas de subte lindantes.
Operativo policial y versiones sobre un sospechoso
Hasta el momento de emitirse los primeros reportes de los medios locales, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no había emitido un parte oficial definitivo detallando las causas que originaron la balacera. Sin embargo, los servicios de emergencia informaron de manera preliminar que, afortunadamente, no se registraron personas heridas a raíz del ataque armado.
En paralelo al despliegue de las fuerzas de seguridad en la vía pública, trascendió a través de agencias informativas que un presunto sospechoso habría sido interceptado y detenido en las inmediaciones del lugar. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si existieron otros implicados en lo que se perfilaba como una jornada histórica de celebración deportiva para la Gran Manzana.
El sorpresivo episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las grandes concentraciones públicas dentro de los Estados Unidos, transformando un escenario de júbilo deportivo en una nueva jornada de alarma internacional en uno de los puntos turísticos más custodiados del planeta.