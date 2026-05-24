La identidad del joven que murió tras enfrentarse a tiros con agentes del Servicio Secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca comenzó a revelar una trama marcada por antecedentes psiquiátricos, episodios previos de violencia y comportamientos que ya habían puesto en alerta a las autoridades estadounidenses meses atrás.
El historial de Nasire Best, el joven que abrió fuego cerca de la Casa Blanca
El atacante tenía 21 años, antecedentes por incidentes previos en la residencia presidencial y publicaciones alarmantes en redes sociales. El episodio volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en torno a Donald Trump.
Se trataba de Nasire Best, un joven de 21 años oriundo del estado de Maryland, señalado por medios estadounidenses como una persona con problemas de salud mental y antecedentes de incidentes cerca de la residencia presidencial. El sábado por la tarde abrió fuego contra un puesto de seguridad en Washington y terminó abatido por agentes federales.
De acuerdo con la información difundida por CNN y otros medios norteamericanos, Best ya había tenido varios cruces con el Servicio Secreto durante 2025. Uno de los hechos ocurrió en junio del año pasado, cuando bloqueó uno de los accesos vehiculares hacia la Casa Blanca y debió ser detenido.
Tras aquel episodio, el joven fue trasladado al Psychiatric Institute de Washington para una evaluación médica vinculada a su salud mental. Sin embargo, semanas más tarde volvió a protagonizar otro incidente al intentar ingresar por la fuerza a uno de los complejos vinculados a la residencia presidencial.
Las publicaciones que alarmaban a las autoridades
En sus perfiles de redes sociales, Best realizaba publicaciones cargadas de mensajes extraños y referencias delirantes. Según trascendió, aseguraba ser “Dios” y también afirmaba ser el “verdadero Osama bin Laden”, mensajes que ahora forman parte de la investigación federal que intenta reconstruir el perfil psicológico del atacante.
El sábado, poco después de las 18 de Washington, el joven extrajo un arma desde un bolso y comenzó a disparar a pocos metros de la Casa Blanca. La secuencia provocó corridas, un fuerte despliegue de seguridad y la inmediata respuesta de agentes del Servicio Secreto, que abrieron fuego contra el atacante.
Best recibió múltiples impactos de bala y fue trasladado de urgencia al hospital George Washington. Horas más tarde se confirmó oficialmente su muerte. En paralelo, un transeúnte resultó gravemente herido durante el intercambio de disparos, aunque todavía no se determinó si fue alcanzado por balas del agresor o de los agentes.
La escena del ataque quedó completamente cercada por las fuerzas federales. Fotografías difundidas por la agencia AP mostraron decenas de marcadores de evidencia sobre el pavimento, casquillos de bala y materiales médicos utilizados durante la asistencia de emergencia.
El tercer incidente armado cerca de Trump en pocas semanas
El episodio volvió a encender la preocupación por la seguridad presidencial en Estados Unidos. Según remarcaron medios norteamericanos, se trata del tercer incidente con disparos registrado en las inmediaciones de Donald Trump durante el último mes.
El antecedente más cercano ocurrió durante la tradicional Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en abril, cuando otro hombre armado obligó a desplegar un operativo especial de seguridad. En aquel caso, el sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de California que permanece detenido bajo custodia federal.
Desde el Servicio Secreto señalaron que Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca durante el ataque del sábado y que nunca estuvo directamente expuesto al agresor. Además, confirmaron que ninguno de los agentes resultó herido durante el enfrentamiento.
Mientras el FBI y otras agencias continúan investigando el caso, el nombre de Nasire Best se convirtió en el centro de un nuevo debate en Estados Unidos sobre salud mental, violencia armada y amenazas recurrentes contra edificios y figuras políticas de alto perfil.