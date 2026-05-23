La capital de Estados Unidos volvió a convertirse en el epicentro de la tensión internacional este sábado por la tarde. Unas semanas después de los preocupantes incidentes reportados en la capital norteamericana, una nueva ráfaga de violencia sacudió las inmediaciones de la residencia presidencial. Según informaron periodistas de cadenas internacionales estacionados en el lugar, se escucharon entre 20 y 30 disparos consecutivos en zonas aledañas al edificio gubernamental, lo que encendió de inmediato todas las alarmas de las agencias de seguridad nacional.
Reportan decenas de disparos cerca de la Casa Blanca y activan los protocolos de máxima seguridad
El Servicio Secreto estadounidense ordenó el confinamiento inmediato del personal y de los trabajadores de prensa dentro de la residencia oficial. Hay una fuerte conmoción global mientras las autoridades intentan esclarecer el origen y el alcance del ataque.
La respuesta de las fuerzas de élite fue automática. Ante la ráfaga de detonaciones, el Servicio Secreto de los Estados Unidos activó los protocolos de máxima emergencia de forma inmediata. Corresponsales que cubrían la agenda diaria relataron escenas de extrema tensión en los jardines y salas exteriores. Selina Wang, periodista de la señal de noticias ABC News que se encontraba en el lugar al momento de los hechos, detalló que el servicio de seguridad de la Casa Blanca evacuó de urgencia a las personas presentes y a los trabajadores de prensa hacia el interior de la sala de conferencias, procediendo al cierre perimetral de las instalaciones de manera preventiva.
Máxima alerta y blindaje perimetral
Con el correr de los minutos, el despliegue policial y militar transformó las calles de Washington D.C. en una verdadera zona de exclusión. Unidades tácticas fuertemente armadas se desplegaron por la Avenida Pennsylvania y las plazas linderas para identificar el foco del conflicto y asegurar que ningún sospechoso lograra vulnerar los anillos de contención del complejo presidencial. Mientras tanto, las calles vehiculares y los accesos peatonales circundantes permanecen completamente bloqueados por patrulleros y agentes de la ley.
El hecho se encuadra en una seguidilla de desafíos a la seguridad interna que viene sufriendo el país norteamericano en los últimos meses, marcados por una fuerte crispación política y el eco de acontecimientos previos —como el tiroteo registrado semanas atrás durante la cena de corresponsales—. Aunque la investigación se encuentra en su fase inicial y el Servicio Secreto trabaja intensamente para recopilar evidencias, la reiteración de incidentes violentos con armas de fuego en el núcleo político del país reaviva las preocupaciones de la comunidad internacional.
Un escenario en pleno desarrollo
Al cierre de esta edición, las autoridades de la Casa Blanca no han emitido un comunicado oficial definitivo sobre posibles víctimas o detenidos, manteniendo bajo un estricto hermetismo la ubicación exacta del mandatario estadounidense y los detalles minuciosos de la balacera.
En las afueras, el sobrevuelo de helicópteros y el sonido persistente de las sirenas configuran una postal de extrema incertidumbre en una jornada donde la seguridad de la principal potencia del mundo volvió a quedar bajo la lupa.