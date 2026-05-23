Alerta en Washington

Reportan decenas de disparos cerca de la Casa Blanca y activan los protocolos de máxima seguridad

El Servicio Secreto estadounidense ordenó el confinamiento inmediato del personal y de los trabajadores de prensa dentro de la residencia oficial. Hay una fuerte conmoción global mientras las autoridades intentan esclarecer el origen y el alcance del ataque.