El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que no asistirá a la celebración del matrimonio de su hijo mayor, Donald Trump Jr., y la modelo Bettina Anderson, prevista para este fin de semana en las Bahamas. En un escenario marcado por la escalada bélica con Irán y las renovadas tensiones con Cuba, el mandatario decidió atrincherarse en la Casa Blanca, dejando la exclusiva lista de invitados de la ceremonia caribeña reducida a la ausencia de su figura más importante.
Donald Trump canceló su viaje a la boda de su hijo por la crisis con Irán
En medio de tensiones internacionales, el líder estadounidense elige priorizar la política sobre la familia, mostrando su compromiso con la seguridad nacional.
El anuncio oficial y el frente internacional
La decisión, que hasta ayer se mantenía en un tenso suspenso, fue comunicada por el propio jefe de Estado a través de su plataforma Truth Social. ‘Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo’, escribió Trump.
En su mensaje, el mandatario dejó en claro que la coyuntura geopolítica exige su atención exclusiva y permanente. ‘Creo que es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante. ¡Felicitaciones a Don y a Bettina!’, agregó, justificando su permanencia en la capital estadounidense en el marco de las complejas negociaciones y el conflicto abierto en Medio Oriente.
Entre el deber de Estado y el escrutinio público
Horas antes de la confirmación definitiva, Trump había deslizado desde el Salón Oval las dificultades que enfrentaba para abandonar el país en un momento tan delicado. Fiel a su estilo directo, había manifestado su frustración ante la presión mediática y política que rodeaba su posible viaje: ‘Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las noticias falsas’, expresó ante la prensa acreditada, refiriéndose a las críticas que recibiría en cualquiera de los dos escenarios.
La Casa Blanca, por su parte, informó formalmente que el presidente canceló no solo su vuelo internacional, sino también su habitual descanso de fin de semana en su club de golf de Nueva Jersey, priorizando su rol como Comandante en Jefe.
Un festejo íntimo bajo el sol caribeño
Lejos del nerviosismo de Washington, Donald Trump Jr. y Bettina Anderson ultiman los detalles para celebrar su unión en una pequeña isla privada de las Bahamas. La pareja, que selló su compromiso en diciembre de 2025 en la residencia de Camp David, ya formalizó su situación legal este pasado 21 de mayo en West Palm Beach, Florida, según confirmaron los registros de licencias matrimoniales.
La fiesta de este fin de semana mantendrá un perfil inusualmente bajo para los estándares de la familia presidencial. Según trascendió, el evento contará con una lista estricta de aproximadamente 50 invitados, conformada únicamente por el círculo más íntimo de amigos y familiares de los novios.
El peso del Despacho Oval
La ausencia del patriarca de la familia subraya la gravedad de la agenda internacional que hoy pesa sobre el Ejecutivo estadounidense. Mientras el primogénito celebra su nuevo matrimonio en las paradisíacas playas bahameñas, Donald Trump opta por enviar una señal de firmeza política desde Washington, demostrando que, ante la atenta mirada de la comunidad internacional, las urgencias de la gestión y la seguridad nacional se imponen ineludiblemente sobre los lazos familiares.