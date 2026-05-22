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Mensaje a la OTÁN

Estados Unidos anuncia que reducirá su presencia militar en Europa

Washington anunció a principios de este mes que retiraría 5.000 soldados de Alemania, tras un enfrentamiento con el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz.

Marco Rubio, este viernes durante el anuncio. Reuters.Marco Rubio, este viernes durante el anuncio. Reuters.
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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes (22.05.2026) a los aliados de la OTAN que "eventualmente habrá menos tropas estadounidenses en Europa de las que ha habido históricamente".

United States Secretary of State Marco Rubio speaks with journalists during a meeting of NATO foreign ministers in Helsingborg, Sweden, Friday, May 22, 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERSRubio, jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

"Creo que en la alianza se entiende bien que la presencia de tropas estadounidenses en Europa se va a ajustar", apuntó. "Nada de esto es sorprendente, aunque obviamente entiendo por qué genera cierto nerviosismo", agregó.

De Alemania a Polonia: giro en la estrategia militar de Estados Unidos en Europa

El presidente estadounidense Donald Trump causó desconcierto al anunciar que enviaría 5.000 soldados a Polonia, en una aparente marcha atrás después de que Washington cancelara previamente ese despliegue.

United States Secretary of State Marco Rubio speaks with journalists during a meeting of NATO foreign ministers in Helsingborg, Sweden, Friday, May 22, 2026. Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS"Creo que en la alianza se entiende bien", dijo Rubio.

El aparente giro se produjo después de que el gobierno anunciara a principios de este mes que retiraría 5.000 soldados de Alemania, tras un enfrentamiento con el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz.

Ministros de la OTAN entienden cambios

Varios ministros de la OTAN coincidieron en que se daba por sentado que Estados Unidos reduciría sus fuerzas, mientras Washington se centra en otras amenazas y Europa refuerza sus defensas.

"Lo importante es que suceda de manera estructurada, de forma que Europa sea capaz de reforzarse cuando Estados Unidos reduzca su presencia", afirmó el ministro noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

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