Hay títulos que se festejan y hay otros que se esperan durante tanto tiempo que terminan convirtiéndose en un desahogo, en un “por fin pasó”.
Después de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks
Más de un millón de personas acompañaron el desfile de los campeones por Manhattan. Para generaciones enteras de hinchas, fue la celebración que esperaron durante toda una vida.
Por eso el desfile de los New York Knicks por las calles de Manhattan fue mucho más que una celebración deportiva.
Fue el final de una espera de 53 años. El cierre de una historia que atravesó generaciones enteras de fanáticos que crecieron escuchando relatos sobre Walt Frazier, Willis Reed y aquellos campeones del 1970 y 1973, pero que jamás habían visto a su equipo levantar el trofeo Larry O'Brien.
Este jueves, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, arrancó el día de otra forma.
Desde temprano, cientos de miles de personas comenzaron a ocupar las veredas de Broadway. Familias enteras, grupos de amigos, jubilados con camisetas históricas y chicos que se criaron en los años difíciles de la franquicia se mezclaron bajo los colores azul y naranja que volvieron a dominar la ciudad.
Una espera que atravesó generaciones
La historia de los Knicks es una de las más particulares del deporte estadounidense.
Pocas franquicias poseen una identidad tan fuerte. Pocas juegan en un escenario tan emblemático como el Madison Square Garden. Y pocas convivieron durante tanto tiempo con la frustración.
Pasaron los años de Patrick Ewing. Las finales perdidas en 1994 y 1999 ante Houston y San Antonio respectivamente. Los proyectos que nunca pudieron despegar como los Knicks de Carmelo Anthony o el “Unicornio” Kristaps Porzingis. Las lesiones. Las reconstrucciones eternas. Las noches en las que parecía que Nueva York estaba condenada a mirar cómo otros celebraban.
Mientras tanto, la ciudad seguía esperando.
Los hijos heredaron la pasión de sus padres y abuelos, quienes habían vivido los campeonatos y los mejores años recientes de la franquicia. Mientras, esa pasión joven de los Knicks tenía que festejar promesas que nunca terminaban en nada.
Hasta que llegó este equipo.
Hasta que apareció Jalen Brunson para convertirse en el rostro de una generación y el Rey de Nueva York.
Hasta que Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges, Mitchell Robinson, Deuce McBride, el coach Mike Brown y compañía construyeron un grupo capaz de devolverle a la ciudad algo que parecía inalcanzable.
El Canyon of Heroes volvió a teñirse de azul y naranja
El tradicional recorrido por el "Canyon of Heroes" tuvo una imagen que quedará guardada para siempre en la memoria de los fans.
Miles de toneladas de papel cayendo desde los edificios. Camisetas de las peores épocas agitándose en cada esquina. Y una ciudad entera acompañando el paso de sus campeones.
Durante varias horas, Manhattan se convirtió en un –aún más grande– Madison Square Garden.
Porque muchos de los presentes no estaban celebrando solamente un campeonato, estaban celebrando algo que hace 10 años parecía imposible, que era haber llegado a verlo.
Mucho más que un trofeo
El trofeo ya había sido entregado en San Antonio días atrás.
La serie ya había terminado con esas remontadas increíbles de los Knicks que humanizaron al “Alien” de Victor Wembanyama.
La historia épica de David y Goliat ya estaba escrita. El Este le ganó al Oeste otra vez. El héroe “enano” de Nueva York había vencido al gigante de Texas.
El desfile fue otro título en sí mismo. Fue la culminación de un campeonato que se estuvo construyendo durante décadas.
Fue el momento en que los hinchas pudieron apropiarse definitivamente de la conquista. El instante en que comprendieron que la espera había terminado.
Por eso las imágenes más impactantes no fueron necesariamente las de los jugadores.
Fueron las de los fanáticos.
Las de quienes siguieron al equipo durante los peores años.
Las de quienes soportaron temporadas ganando 17 de 82 partidos.
Las de quienes crecieron sabiendo que algún día los Knicks volverían a ser campeones.
Ese día finalmente llegó.
Y Nueva York respondió como sólo Nueva York sabe hacerlo: ocupando las calles para abrazar a un equipo que tardó más de medio siglo en devolverle la felicidad.