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Maximiliano Pullaro
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Después de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks

Más de un millón de personas acompañaron el desfile de los campeones por Manhattan. Para generaciones enteras de hinchas, fue la celebración que esperaron durante toda una vida.

Jalen Brunson, el salvador que le puso fin a la sequía de 5 décadas. Foto: ReutersJalen Brunson, el salvador que le puso fin a la sequía de 5 décadas. Foto: Reuters
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Hay títulos que se festejan y hay otros que se esperan durante tanto tiempo que terminan convirtiéndose en un desahogo, en un “por fin pasó”.

Jun 18, 2026; New York, NY, USA; New York Knicks players and coaches and staff celebrate their NBA championship with New York dignitaries and fans following a ceremony at New York City Hall. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAYDespués de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks. Foto: Reuters

Por eso el desfile de los New York Knicks por las calles de Manhattan fue mucho más que una celebración deportiva.

Basketball - NBA - New York Knicks Parade - New York City, New York, U.S. - June 18, 2026 New York Knicks fans celebrate during the parade REUTERS/Shannon StapletonDespués de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks. Foto: Reuters

Fue el final de una espera de 53 años. El cierre de una historia que atravesó generaciones enteras de fanáticos que crecieron escuchando relatos sobre Walt Frazier, Willis Reed y aquellos campeones del 1970 y 1973, pero que jamás habían visto a su equipo levantar el trofeo Larry O'Brien.

Este jueves, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, arrancó el día de otra forma.

Basketball - NBA - New York Knicks Parade - New York City, New York, U.S. - June 18, 2026 New York Knicks fans celebrate with a banner of New York Knicks' Josh Hart during the parade REUTERS/Shannon StapletonDespués de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks. Foto: Reuters

Desde temprano, cientos de miles de personas comenzaron a ocupar las veredas de Broadway. Familias enteras, grupos de amigos, jubilados con camisetas históricas y chicos que se criaron en los años difíciles de la franquicia se mezclaron bajo los colores azul y naranja que volvieron a dominar la ciudad.

Basketball - NBA - New York Knicks Parade - New York City, New York, U.S. - June 18, 2026 New York Knicks fans on the subway train during the parade REUTERS/Jeenah MoonDespués de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks. Foto: Reuters

Una espera que atravesó generaciones

La historia de los Knicks es una de las más particulares del deporte estadounidense.

Pocas franquicias poseen una identidad tan fuerte. Pocas juegan en un escenario tan emblemático como el Madison Square Garden. Y pocas convivieron durante tanto tiempo con la frustración.

Basketball - NBA - New York Knicks Parade - New York City, New York, U.S. - June 18, 2026 New York Knicks fans celebrate on a truck during the parade REUTERS/Shannon StapletonDespués de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks. Foto: Reuters

Pasaron los años de Patrick Ewing. Las finales perdidas en 1994 y 1999 ante Houston y San Antonio respectivamente. Los proyectos que nunca pudieron despegar como los Knicks de Carmelo Anthony o el “Unicornio” Kristaps Porzingis. Las lesiones. Las reconstrucciones eternas. Las noches en las que parecía que Nueva York estaba condenada a mirar cómo otros celebraban.

Mientras tanto, la ciudad seguía esperando.

Basketball - NBA - New York Knicks Parade - Woolworth Building, New York City, New York, U.S. - June 18, 2026 General view from the Woolworth Building in New York City of New York Knicks fans celebrating as the players travel along broadway during the parade REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAYDespués de medio siglo, Nueva York volvió a abrazar a sus Knicks. Foto: Reuters

Los hijos heredaron la pasión de sus padres y abuelos, quienes habían vivido los campeonatos y los mejores años recientes de la franquicia. Mientras, esa pasión joven de los Knicks tenía que festejar promesas que nunca terminaban en nada.

Hasta que llegó este equipo.

Hasta que apareció Jalen Brunson para convertirse en el rostro de una generación y el Rey de Nueva York.

Hasta que Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges, Mitchell Robinson, Deuce McBride, el coach Mike Brown y compañía construyeron un grupo capaz de devolverle a la ciudad algo que parecía inalcanzable.

Basketball - NBA - New York Knicks Parade - Woolworth Building, New York City, New York, U.S. - June 18, 2026 General view of the New York City Hall before the parade REUTERS/Mike SegarHéroes de la historia neoyorquina. Foto: Reuters

El Canyon of Heroes volvió a teñirse de azul y naranja

El tradicional recorrido por el "Canyon of Heroes" tuvo una imagen que quedará guardada para siempre en la memoria de los fans.

Miles de toneladas de papel cayendo desde los edificios. Camisetas de las peores épocas agitándose en cada esquina. Y una ciudad entera acompañando el paso de sus campeones.

Guardians and children gather to celebrate the championship win by the NY Knicks at the Children's Museum of Manhattan in New York City, U.S., June 17, 2026. REUTERS/David Dee DelgadoY así nace una nueva generación, una que ya empezó ganando. Foto: Reuters

Durante varias horas, Manhattan se convirtió en un –aún más grande– Madison Square Garden.

Porque muchos de los presentes no estaban celebrando solamente un campeonato, estaban celebrando algo que hace 10 años parecía imposible, que era haber llegado a verlo.

Mucho más que un trofeo

El trofeo ya había sido entregado en San Antonio días atrás.

Jun 13, 2026; San Antonio, Texas, USA; The New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in game five of the 2026 NBA Finals to win the 2026 NBA Championship at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn ImagesLos héroes que devolvieron la felicidad a Nueva York. Foto: Reuters

La serie ya había terminado con esas remontadas increíbles de los Knicks que humanizaron al “Alien” de Victor Wembanyama.

La historia épica de David y Goliat ya estaba escrita. El Este le ganó al Oeste otra vez. El héroe “enano” de Nueva York había vencido al gigante de Texas.

Jun 13, 2026; San Antonio, Texas, USA; New York Knicks guard Jalen Brunson (11) makes a jump shot over San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) during game five of the 2026 NBA Finals at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Geoff Burke-Pool Photo via Imagn ImagesBrunson, el pequeño héroe los Knicks que humanizó al alienígena de Spurs. Foto: Reuters

El desfile fue otro título en sí mismo. Fue la culminación de un campeonato que se estuvo construyendo durante décadas.

Fue el momento en que los hinchas pudieron apropiarse definitivamente de la conquista. El instante en que comprendieron que la espera había terminado.

Por eso las imágenes más impactantes no fueron necesariamente las de los jugadores.

Fueron las de los fanáticos.

Las de quienes siguieron al equipo durante los peores años.

Las de quienes soportaron temporadas ganando 17 de 82 partidos.

Las de quienes crecieron sabiendo que algún día los Knicks volverían a ser campeones.

Ese día finalmente llegó.

Guardians and children gather to celebrate the championship win by the NY Knicks at the Children's Museum of Manhattan in New York City, U.S., June 17, 2026. REUTERS/David Dee DelgadoY así nace una nueva generación, una que ya empezó ganando. Foto: Reuters

Y Nueva York respondió como sólo Nueva York sabe hacerlo: ocupando las calles para abrazar a un equipo que tardó más de medio siglo en devolverle la felicidad.

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