Título de la NBA

Locura en Nueva York tras el título de los Knicks: fanáticos provocaron disturbios en Times Square

La consagración de los New York Knicks después de 53 años desató multitudinarias celebraciones en Manhattan, pero la fiesta quedó empañada por incidentes violentos, daños a vehículos y el ataque armado que dejó herido a un joven de 17 años en Times Square.