Después de 53 años de espera, los New York Knicks volvieron a lo más alto del básquetbol estadounidense. El equipo de la Gran Manzana derrotó este sábado por 94 a 90 a los San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales de la NBA y conquistó su tercer campeonato, el primero desde 1973.
New York Knicks campeón de la NBA: venció a San Antonio Spurs y cortó una sequía de 53 años
La franquicia neoyorquina derrotó 94 a 90 a los Spurs en el quinto partido de las Finales, cerró la serie por 4-1 y volvió a conquistar el título de la NBA después de más de medio siglo. Jalen Brunson fue la gran figura de la definición y fue elegido MVP de las Finales.
La victoria selló una serie que terminó 4-1 y desató una celebración histórica entre los aficionados de una de las franquicias más emblemáticas del deporte norteamericano.
El encuentro decisivo se disputó en el Frost Bank Center de San Antonio, donde los Spurs intentaron extender la definición.
Sin embargo, una vez más apareció la capacidad de reacción de los Knicks, que remontaron una desventaja importante para quedarse con el triunfo y completar una campaña que quedará entre las más recordadas de la historia reciente de la liga.
Brunson lideró otra remontada para entrar en la historia
La figura indiscutida de la noche fue Jalen Brunson. El base anotó 45 puntos y se convirtió en el jugador decisivo de la serie. Su actuación fue determinante especialmente en el último cuarto, cuando New York llegó a estar en desventaja y necesitaba una reacción para evitar que la final regresara al Madison Square Garden.
San Antonio comenzó mejor el partido y logró controlar buena parte de la primera mitad. Con Victor Wembanyama como principal referencia y un valioso aporte de Dylan Harper desde el banco, los Spurs llegaron a tener una ventaja de 16 puntos y parecían encaminados a forzar un sexto encuentro.
Pero los Knicks ya habían demostrado durante toda la postemporada una notable capacidad para recuperarse en situaciones adversas.
Lo hicieron nuevamente en el juego decisivo. Brunson asumió el liderazgo ofensivo y anotó 13 puntos consecutivos en el último período para cambiar el rumbo del partido. Su producción fue acompañada por aportes importantes de Josh Hart, OG Anunoby y Mikal Bridges, quienes colaboraron en ambos costados de la cancha.
La remontada siguió una tendencia que se repitió a lo largo de las Finales. Los Knicks consiguieron recuperarse de desventajas de dos dígitos en cada una de las cuatro victorias que lograron en la serie. Esa fortaleza mental terminó siendo uno de los factores decisivos para la obtención del campeonato.
En el cierre, New York administró mejor las últimas posesiones. San Antonio tuvo oportunidades para acercarse en el marcador, pero no logró capitalizarlas. Cuando sonó la bocina final, los jugadores de los Knicks invadieron la cancha para celebrar un título largamente esperado por varias generaciones de hinchas.
Un campeonato que pone fin a más de medio siglo de espera
La consagración tiene una dimensión especial para la ciudad de Nueva York. Los Knicks son una de las franquicias históricas de la NBA, pero desde el campeonato obtenido en 1973 habían acumulado décadas de frustraciones, eliminaciones dolorosas y finales perdidas.
Durante ese período, el equipo alcanzó algunas definiciones importantes, aunque nunca logró volver a levantar el trofeo Larry O'Brien.
Por eso, el triunfo provocó una inmediata explosión de alegría entre los aficionados. Miles de seguidores se reunieron en distintos puntos de Manhattan y especialmente en los alrededores del Madison Square Garden para celebrar el fin de una de las sequías más extensas del deporte profesional estadounidense.
La expectativa ya era evidente antes del partido. Una gran cantidad de simpatizantes viajó hasta Texas para acompañar al equipo en la posibilidad de conseguir el campeonato.
Las tribunas del estadio mostraron una fuerte presencia de seguidores neoyorquinos y también de figuras reconocidas del mundo del espectáculo y del deporte que quisieron ser testigos de un momento histórico para la franquicia.
Para San Antonio, la derrota no empaña una temporada que confirmó el crecimiento de un plantel joven y competitivo. Victor Wembanyama volvió a mostrar por qué es considerado una de las principales figuras de la NBA y lideró a un equipo que superó las expectativas durante gran parte de la campaña.
Del lado de los campeones, la imagen de Brunson levantando el trofeo simbolizó el cierre de una historia de perseverancia.
El base fue elegido Jugador Más Valioso de las Finales y se convirtió en el gran referente de un equipo que construyó su éxito sobre la resiliencia, el esfuerzo colectivo y la capacidad de responder en los momentos de máxima presión.
Con este título, los Knicks sumaron el tercero de su historia, después de los obtenidos en 1970 y 1973. Más allá de los números, la conquista representa el final de una espera de más de cinco décadas y devuelve a una de las franquicias más tradicionales de la NBA al lugar que sus hinchas soñaron durante generaciones.