Finales

New York Knicks campeón de la NBA: venció a San Antonio Spurs y cortó una sequía de 53 años

La franquicia neoyorquina derrotó 94 a 90 a los Spurs en el quinto partido de las Finales, cerró la serie por 4-1 y volvió a conquistar el título de la NBA después de más de medio siglo. Jalen Brunson fue la gran figura de la definición y fue elegido MVP de las Finales.