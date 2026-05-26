El básquet de Esperanza volvió a decir presente en la máxima escena formativa del país. Lucas Andersson, surgido en las inferiores del club Almagro y actualmente jugador de Instituto Atlético Central Córdoba, se consagró subcampeón nacional de la Liga de Desarrollo, el certamen que reúne a las principales promesas de la Liga Nacional de Básquet.
Lucas Andersson, subcampeón nacional con Instituto en la Liga de Desarrollo
El escolta esperancino fue una de las figuras de “La Gloria” en la gran final disputada en Formosa. Instituto cayó ajustadamente ante Regatas Corrientes por 61 a 60 y el ex jugador de Almagro aportó 14 puntos y 6 rebotes en una campaña brillante.
En el Estadio Centenario de Formosa, Instituto disputó una final vibrante ante Regatas Corrientes, cayendo por un ajustadísimo 61 a 60 en un partido definido en los últimos segundos.
Dentro de un contexto de máxima exigencia, Andersson volvió a destacarse con una actuación sobresaliente. El escolta zurdo nacido en Esperanza anotó 14 puntos y capturó 6 rebotes, siendo uno de los valores más importantes de “La Gloria” en la definición nacional.
El joven esperancino cerró así una temporada extraordinaria dentro de la estructura formativa cordobesa. La propia página oficial de la Liga Nacional lo había señalado en la previa de las finales como una de las piezas claves del equipo. “Andersson, el escolta zurdo de Instituto, fue el segundo máximo anotador de su equipo esta temporada con 13,2 puntos por partido y un 32% de efectividad en triples en 36 encuentros disputados”, destacaron desde la organización.
Además, recordaron que Lucas, nacido en 2007, llegó desde Esperanza luego de ser elegido MVP de la Liga Federal Formativa U17 en 2024, consolidándose rápidamente como uno de los proyectos más importantes del básquet juvenil argentino.
Con este subcampeonato nacional y actuaciones de gran nivel ante los mejores equipos del país, Andersson continúa ratificando su enorme crecimiento y llevando bien alta la bandera del básquet esperancino en la elite nacional.
Alma Juniors campeón invicto en la Rafaelina
Las chicas de Alma Juniors escribieron una página dorada para el básquet femenino esperancino. En una final vibrante y cargada de emoción, el equipo dirigido por Pablo González venció como visitante a San Lorenzo de Tostado por 48 a 45 y se consagró campeón invicto del Torneo Apertura “Carmen Zaffetti” de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.
La definición se disputó en Tostado y tuvo todos los condimentos de una gran final. El comienzo favoreció claramente al conjunto local, que se llevó el primer cuarto por 16 a 6. Sin embargo, Alma reaccionó con personalidad, ajustó su defensa y logró irse al descanso arriba 23 a 21.
El encuentro continuó siendo parejo y cambiante. San Lorenzo llegó al último parcial con ventaja de 38 a 33, pero allí apareció el carácter del equipo esperancino. Con intensidad defensiva, concentración y un parcial decisivo de 15 a 7, las chicas de Alma dieron vuelta la historia en los segundos finales para desatar el festejo visitante y asegurar el título.
La campaña del campeón fue impecable. El conjunto esperancino ganó los 11 partidos que disputó y demostró regularidad, juego colectivo y personalidad en cada presentación. El recorrido comenzó en Sunchales con victoria ante Unión por 64 a 55 y continuó con triunfos frente a Independiente de Ataliva, Racing LTC de San Cristóbal, Atlético Ceres Unión, Libertad, San Lorenzo y Ben Hur en la fase regular.
En semifinales eliminó nuevamente a Unión de Sunchales tras imponerse tanto en Esperanza como de visitante. Ya en la serie final, Alma había pegado primero en el “Dr. Enzo Scocco” con triunfo 60 a 53 y anoche terminó de sellar la consagración en Tostado.
El plantel campeón estuvo integrado por Malena Baum, Sabrina Mottier, Gimena Heinzen, Milagros Muller, Ximena Casse, Sofía Descalzo, Mía Andereggen, Julia Gaggiamo, Jazmín Mottier, María Eugenia Freyre, Ana Leoni, Guillermina Torres, Catalina Huber y Yael Peralta.
Aporte esperancino a la Preselección
El básquet formativo de Esperanza vuelve a decir presente a nivel provincial. Con una fuerte representación de jugadoras de Alma Juniors y Almagro, quedó confirmada la primera convocatoria de la Preselección Santafesina femenina de Infantiles, que comenzó a trabajar este martes en las instalaciones de República del Oeste, en la ciudad de Santa Fe.
La gran noticia para el básquet esperancino también pasa por el cuerpo técnico: la entrenadora de Almagro, Gimena Brondino, será la encargada de conducir el seleccionado provincial, acompañada por Stefanía Junges y Lautaro Pereyra como asistentes, mientras que Alan Kovalchuk estará a cargo de la preparación física.
En el caso de Almagro, la convocatoria refleja el gran presente del semillero de las “Águilas”, con siete jugadoras citadas: Luján Spies, Josefina Vergara, Clara Sosa, Bárbara Chalaliche, Ámbar Benítez, Samira Caravario y Emilia Hessel.
Por su parte, Alma Juniors también tendrá una destacada representación con Bianca Borgogno, Zaida Salti, Mía Maiztegui, Ana Peralta y Joaquina Marton, jóvenes que vienen mostrando un importante crecimiento en las competencias asociativas.
La designación de Brondino al frente de la Selección Santafesina marca además un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando desde hace años en las divisiones formativas de Almagro, consolidándose como una de las entrenadoras jóvenes de mayor proyección dentro del básquet femenino regional.
Las entrenadoras y dirigentes coinciden en que este tipo de convocatorias no sólo premian el rendimiento deportivo, sino también el esfuerzo cotidiano de clubes que continúan apostando al desarrollo del básquet femenino desde edades tempranas.
Los entrenamientos estarán divididos en dos grupos y reunirán jugadoras de distintos clubes de la Asociación Santafesina, buscando conformar el plantel definitivo que representará a Santa Fe en futuras competencias provinciales y nacionales.
Para Esperanza, la convocatoria representa otro motivo de orgullo y confirma el gran momento que atraviesa el básquet femenino de la ciudad, tanto en formación como en proyección provincial.
El U11 rumbo al Provincial
La Asociación Santafesina de Básquetbol comenzó oficialmente el proceso de desarrollo deportivo para la categoría U11 masculina, una propuesta orientada al crecimiento integral de los jugadores y al fortalecimiento del básquet formativo de toda la región.
La iniciativa apunta a sostener durante el año diferentes actividades con niños de 10 y 11 años, entendiendo que se trata de una etapa clave en la formación deportiva y personal, donde los chicos comienzan a consolidar su vínculo con el básquet y el sentido de pertenencia hacia este deporte.
En esta primera etapa, el objetivo inmediato será la preparación del seleccionado santafesino que participará del Torneo Provincial, previsto para el fin de semana del 6 de junio en la ciudad de Gálvez. Sin embargo, desde la Asociación remarcaron que el proyecto va mucho más allá de la competencia, buscando generar un espacio de trabajo conjunto entre clubes y Asociación para potenciar el desarrollo de futuros jugadores.
La coordinación del proceso estará a cargo de Germán Arancio, Lázaro Re y Nicolás Rebaudino, quienes conducirán las distintas actividades planificadas.
Entre los jugadores citados aparecen representantes de clubes de toda la región, incluyendo a instituciones como Alma Juniors y Almagro de Esperanza.
Por el lado de Alma Juniors fueron convocados Facundo Otte y Santiago Albanese, mientras que de Almagro participarán Santino Simonutti, Facundo Bonfanti, Giuliano Peresutti, y Juan Cruz Salem.
El proyecto impulsado por la ASB busca complementar el trabajo cotidiano que realizan los clubes, acompañando el desarrollo técnico, físico y humano de los chicos en una etapa fundamental para el futuro del básquet santafesino.