El básquet de Esperanza allá arriba

Lucas Andersson, subcampeón nacional con Instituto en la Liga de Desarrollo

El escolta esperancino fue una de las figuras de “La Gloria” en la gran final disputada en Formosa. Instituto cayó ajustadamente ante Regatas Corrientes por 61 a 60 y el ex jugador de Almagro aportó 14 puntos y 6 rebotes en una campaña brillante.