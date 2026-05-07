El hockey femenino de Esperanza sigue dando pasos firmes a nivel nacional. Alma Juniors tuvo una actuación sobresaliente en el Torneo Regional “D” del NEA, disputado en Concepción del Uruguay, donde se consagró subcampeón y, lo más importante, consiguió el ascenso al Nivel “C” para la Asociación Santafesina de Hockey.
Las chicas de Alma en lo más alto
Los equipos femeninos de la institución esperancina vienen dando que hablar. En hockey, consiguieron el ascenso; en básquet, terminaron invictas.
El equipo dirigido por Adrián Kieffer mostró carácter, juego colectivo y contundencia a lo largo de todo el certamen, logrando meterse en la final tras una sólida campaña. En el partido decisivo, las “lobas” cayeron por 3 a 1 ante Deportivo Achirense, pero el resultado no opacó el gran objetivo cumplido: subir de categoría y posicionar nuevamente al hockey santafesino en un plano superior.
Uno de los puntos más altos del torneo fue Sarina Simoneit, quien se destacó como una de las máximas goleadoras del certamen con cinco conquistas. Su capacidad ofensiva, oportunismo y presencia en el área rival fueron determinantes en el recorrido del equipo esperancino.
Además, el rendimiento colectivo tuvo figuras de gran nivel, con un equipo que supo imponerse en momentos clave, como en la semifinal donde venció con autoridad a San Jorge de Villa Elisa por 3 a 0.
En la final, el gol de Alma Juniors fue convertido por Sofía Quagliaro, coronando otra actuación destacada dentro de un plantel que mostró jerarquía, compromiso y crecimiento a lo largo del torneo.
Este subcampeonato no solo refleja el presente del equipo, sino también el trabajo sostenido que viene realizando la institución y la Asociación Santafesina de Hockey. El ascenso al Nivel “C” representa un logro de enorme valor deportivo e institucional, que abre nuevas puertas y desafíos para el hockey de la región.
Alma Juniors dejó su huella en Entre Ríos y vuelve a Esperanza con la frente en alto, sabiendo que dio un paso clave en su desarrollo y que el futuro lo encuentra compitiendo en una categoría superior.
El plantel
El plantel de Alma Juniors estuvo integrado por Milagros Argüello, Ailén Braida, Paulina Battú, Regina Gonella, Iara Jiménez, Morena Karmann, Guillermina Lesca, Josefina Milano, Guillermina Nagel Donnet, Paulina Olsen, Sofía Quagliaro, Paz Raiteri, Luciana Rougier, Leonela Simoneit, Sarina Simoneit, Camila Soldavini, Guadalupe Vannay, Candela Vicentín, Agustina Visintini y Catia Zingerling. Cuerpo técnico: entrenador Adrián Kieffer y preparador físico Matías Baveta.
Las chicas del básquet, invictas
El equipo femenino de Primera División de Alma Juniors completó una destacada actuación en el Torneo Apertura de la Asociación Rafaelina de basquetbol, al finalizar la etapa clasificatoria en el primer puesto y sin conocer la derrota.
En el encuentro correspondiente a la última fecha, disputado el lunes 4 de mayo, las dirigidas por Pablo González se impusieron como visitantes ante Ben Hur de Rafaela por 49 a 33, consolidando así una campaña perfecta.
El conjunto esperancino, que afronta en simultáneo competencias en los torneos de Santa Fe y Rafaela, volvió a mostrar solidez colectiva y variantes ofensivas para sostener su liderazgo.
En el goleo se destacaron Mía Andereggen con 13 puntos y Sofía Descalzo con 12, bien acompañadas por Malena Baum (8) y Sabrina Mottier (6). Completaron la planilla Ximena Case (2), Paulina Descalzo (2), Milagros Müller (2), Guillermina Torres (2) y Morena Velázquez (2).
Con este resultado, Alma Juniors se posiciona como uno de los principales candidatos de cara a la próxima instancia del certamen, respaldado por un rendimiento regular y un funcionamiento que le permitió dominar la fase inicial de manera invicta.