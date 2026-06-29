El Tribunal Supremo de Estados Unidos no admitirá a trámite la apelación solicitada por el presidente Donald Trump para que se revise la demanda civil en la que se determinó que difamó y abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll.
Rechazaron la apelación final de Trump en el caso de abuso sexual de E. Jean Carroll
La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, declaró que la decisión de la Corte Suprema "confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado de que el presidente Donald J. Trump agredió sexualmente y difamó a la escritora".
El veredicto del jurado: una victoria para Carroll
En 2023, un jurado de Nueva York otorgó a Carroll 5 millones de dólares (3,6 millones de libras esterlinas) en concepto de indemnización por daños y perjuicios tras su demanda civil en la que alegaba que Trump la agredió sexualmente en la década de 1990 y que posteriormente calificó el incidente de farsa en las redes sociales.
Trump negó las acusaciones y afirmó repetidamente que el juez que presidió el juicio civil permitió indebidamente que se presentaran pruebas que afectaron la opinión del jurado sobre él.
El año pasado, un tribunal federal de apelaciones ratificó el veredicto del jurado y dictaminó que no procedía un nuevo juicio. Posteriormente, Trump solicitó la intervención del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo no dio detalles sobre su decisión de no admitir el caso, como es habitual.
Era la última esperanza de Trump de revocar el veredicto unánime del jurado y significa que tendrá que pagarle a Carroll la indemnización que se le había concedido.
La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, declaró que la decisión de la Corte Suprema "confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado de que el presidente Donald J. Trump agredió sexualmente y difamó a E. Jean Carroll".
"Sus múltiples intentos de apelar ese veredicto han fracasado, y el fallo de hoy pone fin a su intento de eludir la responsabilidad por sus actos", añadió.
El abogado de Carroll no se había pronunciado previamente sobre la decisión del presidente de presentar una impugnación ante la Corte Suprema.
En una extensa publicación en Truth Social tras el fallo, Trump afirmó que continuaría luchando contra el "Caso de instrumentalización y guerra jurídica", incluyendo "la ridícula acusación de difamación, con todo mi poder y fuerza".
"Este caso va realmente en contra de los Estados Unidos de América y de todo lo que representa, y jamás debería permitirse que le ocurra a otro presidente o candidato", continuó.
"El estado de Nueva York creó una ley, por un instante, que data de hace décadas, para atraparme injustamente. Fue hecha a mi medida, ¡y esta injusticia no puede quedar impune!"
La controversia en torno a las pruebas presentadas en el juicio
En la petición presentada ante la Corte Suprema, los abogados de Trump argumentaron que el abogado de Carroll no debería haber permitido que el jurado viera la grabación de Access Hollywood de 2005 en la que se veía al presidente hablando de manosear y besar a mujeres.
Los comentarios de Trump sobre el veredicto del jurado en el caso llevaron a otro jurado a ordenarle pagar a Carroll 83 millones de dólares por difamación. Un panel de jueces federales rechazó su apelación contra esa decisión en septiembre.
Si bien se determinó que Trump había difamado y abusado sexualmente de Carroll, el jurado rechazó su alegación de violación según la definición del código penal de Nueva York.
Carroll, una excolumnista de revista que ahora tiene 81 años, demandó a Trump por agredirla a mediados de la década de 1990 en un probador de una tienda departamental en Manhattan. La difamación surgió a raíz de una publicación de Trump en su plataforma Truth Social en 2022, donde negaba la acusación.
Trump ha dicho que Carroll no era su “tipo" y que había mentido.