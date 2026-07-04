El universo de la farándula argentina sumó un nuevo y escandaloso capítulo que promete tener fuertes repercusiones tanto en la televisión como en el ámbito legal. En las últimas horas, el futbolista Mauro Icardi rompió el silencio con un durísimo descargo dirigido de forma directa a la conductora y panelista Yanina Latorre.
Icardi explotó contra Yanina Latorre: "Tengo pruebas de la amante de tu marido"
El futbolista rosarino lanzó un durísimo descargo a través de sus plataformas digitales tras las reiteradas críticas de la panelista sobre su vida privada. Aseguró tener evidencias sobre una supuesta relación de Diego Latorre en Miami, aunque advirtió: 'A vos te voy a hundir con cosas reales'.
Lejos de esquivar las versiones que circularon recientemente sobre su presente amoroso y profesional, el delantero contraatacó apuntando al entorno familiar de la periodista y asegurando que posee material comprometedor sobre su esposo, el exfutbolista y comentarista Diego Latorre.
Un descargo viral con munición gruesa
La tensión entre ambos venía escalando de manera sostenida durante las últimas semanas, alimentada por las opiniones de Latorre en sus ciclos radiales y televisivos en torno a la separación de Icardi con Wanda Nara, su posterior vínculo con la "China" Suárez y los rumores de una tercera discordia. Sin embargo, el futbolista decidió que era momento de poner un límite y eligió su cuenta oficial de Instagram para emitir un extenso descargo.
"¿Qué pasó, Aruzza? ¿Andás nerviosa?", interpeló el jugador utilizando el apellido de soltera de la panelista, para luego reprocharle la cobertura diaria que realiza sobre sus movimientos: "Recuerdo tus dichos que eran algo así como: '¡La gente se aburrió y ya no venden!'. Pero como que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en Instagram y 200 comentarios en X".
La advertencia que sacude al entorno familiar
El punto de mayor rispidez llegó cuando Icardi decidió involucrar de manera directa a Diego Latorre en el conflicto, sembrando sospechas sobre supuestos comportamientos en el exterior. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", disparó de forma tajante, subiendo la apuesta de una disputa mediática que ya traspasó los límites habituales del espectáculo.
En el mismo texto, el atacante apeló a calificativos muy duros para describir el estado anímico de la conductora frente a estas versiones, afirmando que la situación la mantiene "alterada y angustiada".
"A vos te voy a hundir"
A pesar de la gravedad de sus declaraciones, el deportista aclaró en sus historias que no tiene intenciones inmediatas de hacer público el supuesto material fotográfico o fílmico al que hace referencia, argumentando razones de respeto hacia el resto de los integrantes del clan Latorre. "Por respeto a tu marido y a tus hijos no las voy a publicar", sostuvo.
No obstante, la tregua aparente duró pocos caracteres, ya que el cierre de su comunicado incluyó una tajante promesa de confrontación directa hacia la panelista: "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente", concluyó firmando con sus iniciales. Hasta el momento, el entorno de la conductora no realizó declaraciones públicas ni respuestas formales, en un escenario donde el silencio parece ser la estrategia elegida antes de que el conflicto sume nuevos ribetes.