Nuevo cruce

Icardi explotó contra Yanina Latorre: "Tengo pruebas de la amante de tu marido"

El futbolista rosarino lanzó un durísimo descargo a través de sus plataformas digitales tras las reiteradas críticas de la panelista sobre su vida privada. Aseguró tener evidencias sobre una supuesta relación de Diego Latorre en Miami, aunque advirtió: 'A vos te voy a hundir con cosas reales'.