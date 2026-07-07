El 10 lo hizo de nuevo

Messi, tras la infartante clasificación de la Selección Argentina: "Es una locura"

La Pulga, autor de un gol, no pudo aguantar las lágrimas tras el épico triunfo por 3-2 ante Egipto, para meterse en cuartos de final del Mundial 2026. "Este grupo no baja los brazos nunca", expresó. Enzo, Lautaro, Julián y Paredes también compartieron sus sensaciones tras la épica remontada en Atlanta.