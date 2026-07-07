Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, no pudo ocultar las lágrimas tras la histórica y épica victoria por 3-2 sobre Egipto, en Atlanta, para lograr la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
Messi, tras la infartante clasificación de la Selección Argentina: "Es una locura"
La Pulga, autor de un gol, no pudo aguantar las lágrimas tras el épico triunfo por 3-2 ante Egipto, para meterse en cuartos de final del Mundial 2026. "Este grupo no baja los brazos nunca", expresó. Enzo, Lautaro, Julián y Paredes también compartieron sus sensaciones tras la épica remontada en Atlanta.
"Fue un alivio para todos", expresó tras el triunfo. Apenas terminó el partido, la Pulga se desahogó y rompió en llanto. Mientras, muchos de sus compañeros se acercaron para abrazarlo, en medio de un eufórico festejo tras el sufrido triunfo.
La Selección Argentina ganó un partido de locos. El conjunto nacional caía por 2-0 y lo dio vuelta con una épica y heroica remontada. Cuti Romero descontó de cabeza, Lionel Messi lo empató con un zurdazo y luego Enzo Fernández selló el triunfo con un cabezazo para el 3-2 inolvidable.
La Pulga había fallado un penal (y estableció un inédito récord negativo) y luego tuvo su revancha con el tanto del empate parcial. Fue su octavo gol en esta Copa del Mundo y llegó a 21 en total en todas sus participaciones.
"Esto es el Mundial"
"La verdad, felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0. Muy emocionante poder darlo vuelta. Volvemos a sufrir muchísimo pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando igual. Muy igualado todo. Muy feliz", fue lo primero que dijo la Pulga tras la victoria.
"Fue un alivio para todos, por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0... Pero, como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo y lo dimos vuelta en los 90" dijo el 10.
"Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir disfrutando. Ojalá sigamos", sentenció.
Por otra parte, Messi dejó en claro su decepción por su segundo penal errado: "Me había quedado con mucha bronca por el penal, mucha angustia por volver a errar. Si hubiese hecho el penal en ese momento, hubiera cambiado el partido".
"Estábamos haciendo un buen partido. Más allá del penal, tuvimos situaciones claras. El arquero saca pelotas increíbles. Por suerte, al final me quedó. Es algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado" reveló el capitán argentino.
Y, por último, resaltó la actitud del equipo: "Es una muestras más de orgullo, de carácter, de querer. Estoy muy orgulloso".
Las voces desde el vestuario albiceleste
La Selección Argentina logró la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada inédita ante Egipto por 3-2, luego de ir 2-0 abajo, y el pitazo final resultó en un desahogo pocas veces visto para el plantel. Después de asegurar el boleto a la próxima instancia, algunos jugadores hablaron ante la prensa con la emoción a flor de piel y contaron sensaciones.
"Terrible, venía anhelando el gol después del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios vivir estos momentos. Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido. Vinimos a disfrutar otro Mundial, querer ganarlo, porque se olvida lo que pasó y vamos en busca de eso", dijo Enzo Fernández, el primero que habló luego del triunfazo que se decretó tras su golazo de cabeza ya en tiempo añadido.
Luego, fue el turno de Lautaro Martínez, quien comandó esa contra que terminó en el tercero de la Albiceleste y asistió a Enzo con un centro perfecto: "Muy difícil, lo que hicimos esta noche no lo veía hace tiempo y hacía rato no sentía esto".
"Faltaban pocos minutos ante un rival que nos sometió... Otra demostración de caracter, humildad y sacrificio, porque ver a Leo superarse cada día es un ejemplo. Le dije que llorara porque se lo merecía" contó el hombre que mandó a la cancha Scaloni para revertir el 0-2.
El Toro también reveló la intimidad de la charla del plantel con el cuerpo técnico durante la pausa de hidratación: "Cuando fue el parate a tomar agua, el entrenador nos dijo que vayamos hasta el final con lo que tengamos porque estábamos teniendo chances. Fue un alivio".
Algo similar contó Julián Álvarez, quien detalló: "Cuando paramos a hidratarnos las palabras fue que no paremos de creer. Hicimos un buen partido pero ellos pegaron en el momento justo. Hay que estar atento a eso y mejorar eso, pero sabemos que los goles llegan".
A su vez, el cordobés, que fue titular por segunda vez en la Copa del Mundo, expresó: "Una alegría, mucha emoción. Decía recién que no soy mucho de emocionarme pero cuando salí lo sentí mucho, cómo se dio y el contexto fue uno de los más importantes de la Selección en los últimos años".
Por último, el que también habló fue Leandro Paredes, uno de los puntos altos de la Albiceleste y autor de un quite fundamental en el 2-2: "No la volví a ver, pero se venían y eran muy rápidos, si sirve para ayudar bienvenido. No me di cuenta de la magnitud en el momento, pero cuando terminó mis compañeros me dijeron lo que significó y es gratificante".
Y agregó sobre cómo vivió el grupo el encuentro: "No nos sentimos nunca afuera, nunca dejamos de creer. Hicimos un gran partido, fue duro, pero esta selección no deja de confiar ni pelear".