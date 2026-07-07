El agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en Atlanta no solo aseguró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, sino que también acaparó las portadas de los principales portales de noticias en español.
Qué dijeron los medios internacionales del triunfo de Argentina en Atlanta
Un recorrido por las portadas de los principales medios en español tras el agónico triunfo de la Selección en Atlanta, que selló el pase a cuartos de final.
Con elogios al "espíritu de campeón" y el foco puesto en las figuras de Lionel Messi y Enzo Fernández, así mostraron los medios internacionales el desempeño de la Albiceleste.
Protagonismo absoluto en España
En El País, el encuentro fue la nota de apertura del sitio web. Bajo la firma de J. M. Benítez y Rafael Pineda, el medio español tituló "Enzo Fernández culmina la remontada de Argentina ante Egipto y sella el pase a cuartos de final (3-2)", en una crónica centrada en el volante y en el liderazgo de Messi.
Por su parte, La Vanguardia también eligió el partido para abrir su edición digital. Con el título "Argentina obra lo imposible en una remontada épica contra Egipto", el periodista Carles Ruipérez Tirado ilustró la crónica con la fotografía del festejo del tercer y definitivo gol argentino.
En contraste con el despliegue de sus competidores, la cadena alemana DW (Deutsche Welle) no registró información en su portada durante los primeros minutos posteriores al pitazo final.
El enfoque en las cadenas globales
CNN en Español colocó la noticia en lo más alto de su home. Firmada por Sebastián Jiménez Valencia, la crónica llevó el título "Argentina, con espíritu de campeón" y fue acompañada por una imagen predominante de Lionel Messi.
En BBC Mundo, el triunfo albiceleste también se quedó con la apertura del sitio. El medio británico optó por un encabezado entusiasta: "¡Remontada épica de Argentina! La Albiceleste gana 3-2 a Egipto y se clasifica a cuartos de final en el Mundial", acompañado por una postal de los jugadores celebrando junto al capitán argentino.
La repercusión en la región
En América Latina, la intensidad de la cobertura varió según el país. En Paraguay, el diario ABC ubicó la noticia entre sus titulares principales —aunque no como apertura— destacando la mística del equipo: "En medio del caos, Argentina saca su chapa de campeona del mundo", también con una foto de Messi como eje visual.
Finalmente, en Chile, el periódico La Tercera le dio un tratamiento más frío. El triunfo de la Scaloneta no logró colarse en los primeros planos y quedó relegado a la tercera línea de títulos, encabezando el bloque secundario dedicado exclusivamente a la Copa del Mundo.