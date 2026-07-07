Argentina protagonizó una de las remontadas más impactantes de su historia en los Mundiales. Perdía 2 a 0, Lionel Messi había fallado un penal y el tiempo se consumía. Sin embargo, una ráfaga de tres goles entre los 79 y los 92 minutos le permitió derrotar 3 a 2 a Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.
Reviví la épica remontada de Argentina ante Egipto
La Selección dio vuelta un partido que parecía perdido y venció 3 a 2 a Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Los momentos que marcaron una tarde inolvidable en Atlanta.
Egipto golpeó primero
La sorpresa llegó a los 14 minutos del primer tiempo. Tras un córner ejecutado desde la derecha, Yasser Ibrahim ganó de cabeza dentro del área y venció a Emiliano Martínez para poner el 1 a 0. Minutos después, Messi tuvo la oportunidad de igualar desde el punto penal, pero el arquero Mostafa Shobeir contuvo el remate del capitán argentino.
En el complemento, cuando Argentina buscaba el empate, Egipto aprovechó un contraataque letal. A los 22 minutos, Mostafa Ziko definió una rápida transición ofensiva y marcó el 2 a 0, un resultado que parecía sentenciar la clasificación africana.
El descuento que cambió la historia
Cuando restaban apenas 11 minutos para el final, Lionel Messi ejecutó un córner perfecto desde la izquierda y Cristian "Cuti" Romero ganó de cabeza para descontar. El 2 a 1 encendió la ilusión de la Selección y del público argentino en Atlanta.
Messi empató y Enzo selló la hazaña
Cinco minutos después apareció el capitán. Tras una jugada cargada de rebotes dentro del área, Lionel Messi conectó una volea de zurda que dejó sin reacción a Shobeir y estableció el 2 a 2, dejando atrás el penal fallado y devolviendo a Argentina al partido.
Ya en tiempo de descuento llegó el golpe definitivo. Julián Álvarez recuperó una pelota clave, Lautaro Martínez condujo el contraataque y lanzó un centro preciso para Enzo Fernández. El volante apareció por el segundo palo, ganó de cabeza y marcó el 3 a 2 que desató el delirio argentino y aseguró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
La remontada completa