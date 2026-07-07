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Así reaccionó Lionel Scaloni luego del 3 a 2 de Argentina ante Egipto

El entrenador argentino no pudo contener su emoción después del cabezazo de Enzo Fernández que le dio el triunfo a su equipo. Luego no pudo participar de la entrevista post partido.

El momento del 3 a 2 de Argentina.El momento del 3 a 2 de Argentina.
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El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, tuvo una particular reacción luego del 3 a 2 ante Egipto este martes por la tarde.

Mirá tambiénArgentina lo jugó con “huevos” y el corazón en la mano

El cabezazo cruzado de Enzo Fernández tras un fenomenal centro de Lautaro Martínez le dio el triunfo agónico al campeón del mundo vigente y provocó la emoción del DT. Sólo unos minutos antes, Cristian Romero y Lionel Messi ya habían marcado.

Lionel Scaloni | Argentina-Egipto | Mercedes Benz Stadium Atlanta | Mundial 2026 8vos. Foto: Fernando NicolaLionel Scaloni. Foto: Fernando Nicola

Mientras el cuerpo técnico y el plantel salían corriendo a la cancha impulsados por el grito de gol, Scaloni se quedó en su “corralito” tomándose el rostro ante el impacto de la secuencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni reacts REUTERS/Amanda PerobelliLionel Scaloni. Crédito: REUTERS/Amanda Perobelli

En el minuto 78 parecía que Argentina se quedaba fuera y el gol de Cristian Romero dio lugar a la volea de Lionel Messi que empató el juego en pocos minutos y terminó con un 3 a 2 antes de la prórroga.

La reacción de Scaloni

Qué dijo Scaloni

El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.

Mirá tambiénAyala tuvo que reemplazar a Scaloni en la entrevista post partido y se emocionó

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.

Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".

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