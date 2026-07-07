El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, tuvo una particular reacción luego del 3 a 2 ante Egipto este martes por la tarde.
Así reaccionó Lionel Scaloni luego del 3 a 2 de Argentina ante Egipto
El entrenador argentino no pudo contener su emoción después del cabezazo de Enzo Fernández que le dio el triunfo a su equipo. Luego no pudo participar de la entrevista post partido.
El cabezazo cruzado de Enzo Fernández tras un fenomenal centro de Lautaro Martínez le dio el triunfo agónico al campeón del mundo vigente y provocó la emoción del DT. Sólo unos minutos antes, Cristian Romero y Lionel Messi ya habían marcado.
Mientras el cuerpo técnico y el plantel salían corriendo a la cancha impulsados por el grito de gol, Scaloni se quedó en su “corralito” tomándose el rostro ante el impacto de la secuencia.
En el minuto 78 parecía que Argentina se quedaba fuera y el gol de Cristian Romero dio lugar a la volea de Lionel Messi que empató el juego en pocos minutos y terminó con un 3 a 2 antes de la prórroga.
La reacción de Scaloni
Qué dijo Scaloni
El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.
"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.
Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".