Carlos "La Mona" Jiménez volvió a demostrar su pasión incondicional por la Selección Argentina. Este martes 7 de julio, el máximo exponente de la música popular cordobesa captó la atención de miles de fanáticos y de las redes sociales al ser registrado en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en los momentos previos al cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre el conjunto albiceleste y Egipto.
Furor por la presencia de "La Mona" Jiménez en el partido de Argentina ante Egipto
El ídolo cuartetero conmovió a todos en la previa al cantar el himno desde la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron al mítico artista entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino con una notable emoción, una imagen que tardó escasos minutos en volverse tendencia.
El fervor por los colores y la locura en las redes
Lejos de resguardarse en un sector VIP o palcos aislados, el popular cantante de 75 años eligió ubicarse junto al resto de los hinchas que colmaron las tribunas en la ciudad de Atlanta. Con una sonrisa indeleble, se lo vio viviendo cada instante previo con los nervios y la pasión que caracterizan a los seguidores argentinos en suelo norteamericano.
El fragmento de video que lo muestra cantando a viva voz se viralizó rápidamente en plataformas como X (anteriormente Twitter), donde el hashtag con su nombre escaló a los primeros puestos de las tendencias de conversación de la jornada, impulsado por comentarios de fanáticos que celebraron su presencia en un encuentro decisivo para el futuro de la "Scaloneta".
El amuleto de la Selección en suelo estadounidense
Esta aparición en Atlanta no es un hecho aislado en la travesía del cantante de cuarteto. "La Mona" ya había estado presente en compromisos anteriores de la actual cita mundialista. Anteriormente, acompañó a la delegación nacional en la ciudad de Miami, durante el partido correspondiente a la fase de grupos donde el seleccionado se midió ante Cabo Verde.
En aquella oportunidad, fiel a su estilo espontáneo, había vaticinado con exactitud un triunfo por tres goles del elenco capitaneado por Lionel Messi, dejando constancia de su rol como un seguidor emblemático en este torneo.
Un estadio repleto de figuras del espectáculo
El Mercedes-Benz Stadium no solo vibró con la música de las hinchadas y la presencia de Jiménez. El encuentro ante los africanos atrajo a un nutrido grupo de celebridades de la escena mediática y artística del país que viajaron especialmente para brindar su aliento. Figuras como Marcela Tinayre, Jimena Barón, Sofía Zámolo y la creadora de contenidos Nati Jota compartieron en sus perfiles de redes sociales diversas postales y momentos de color desde las gradas, configurando un marco festivo para acompañar el sueño del seleccionado argentino en los octavos de final.
Carlos "La Mona" Jiménez venía de superar con éxito diversas intervenciones quirúrgicas a finales de 2025, lo que hace que su activa y enérgica participación apoyando a la Selección en Estados Unidos sea aún más celebrada por sus seguidores.