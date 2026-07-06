En plena efervescencia de la Copa del Mundo 2026, donde los debates futbolísticos están a la orden del día y la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelve a encender a los fanáticos, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez demostraron que fuera de la cancha reina la absoluta cordialidad.
Antonela Roccuzzo mostró el inesperado regalo que le mandó Georgina Rodríguez en pleno Mundial
La esposa de Lionel Messi agradeció públicamente el obsequio de la pareja de Cristiano Ronaldo y le dedicó un afectuoso mensaje que desactivó cualquier rivalidad.
La rosarina sorprendió a sus millones de seguidores al compartir públicamente un inesperado y afectuoso ida y vuelta con la modelo e influencer nacida en la Argentina.
A través de sus historias de Instagram, la empresaria y esposa del capitán de la Selección Argentina mostró en detalle el exclusivo obsequio que recibió por parte de la pareja de CR7. Lejos de cualquier tipo de recelo deportivo, Antonela subió la foto de las prendas y le sumó una dedicatoria muy especial: “Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.
Un puente entre las dos divas
El regalo en cuestión forma parte del último gran hito comercial de Georgina Rodríguez, quien acaba de lanzar su propia marca de indumentaria loungewear. Al respecto, la pareja del delantero luso había expresado que su colección fue diseñada bajo la premisa de celebrar el cuerpo de la mujer sin intentar "corregirlo".
Antonela, un faro indiscutido en las tendencias de moda y la vida saludable, fue una de las primeras personalidades internacionales elegidas para recibir las piezas exclusivas de la línea.
Esta muestra de buena onda no es del todo nueva para quienes siguen de cerca sus pasos en las plataformas digitales, ya que ambas suelen intercambiar likes y comentarios elogiosos en sus respectivos perfiles. Sin embargo, el gesto cobró una visibilidad monumental por el contexto geográfico y deportivo que las rodea en este momento.
Entre la concentración del Mundial y los octavos de final
Mientras este cruce de cortesías acaparaba la atención del mundo del espectáculo, las dos familias viven días de altísima tensión deportiva en el torneo norteamericano.
Tras el ajustado triunfo de Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde en Miami, el director técnico Lionel Scaloni otorgó unas horas libres al plantel. Antonela aprovechó la ocasión para retratar un tierno encuentro nocturno familiar junto a Leo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, antes de que el astro vuelva a concentrar de cara al cruce de octavos de final frente a Egipto este martes.
Por el lado de Portugal, los cañones apuntan al decisivo clásico europeo contra España de este lunes.
De esta manera, mientras las selecciones de sus maridos afinan sus respectivas llaves de eliminación directa con la ilusión de avanzar a las instancias finales de la Copa del Mundo, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez dejaron en claro que el respeto y la admiración mutua están por encima de cualquier camiseta.