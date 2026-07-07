El ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de fútbol, Roberto Ayala, aseguró que le estaba “volviendo el alma al cuerpo” tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y le agradeció a los jugadores que lograron la hazaña de dar vuelta el partido.
Ayala tuvo que reemplazar a Scaloni en la entrevista post partido y se emocionó
El ayudante de campo elogió la actitud del plantel argentino, destacando su capacidad para sobreponerse a la adversidad y lograr un triunfo memorable. "Estos muchachos emocionan", comentó el ex defensor.
“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”, señaló, tras lo cual dijo en declaraciones televisivas. “Se lo decía recién a Paredes, no se cansan y siempre van por más”, agregó en relación a la clasificación a los cuartos de final del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Además, al tener que reemplazar a Scaloni en su lugar de la entrevista post partido, indicó: “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”.
Scaloni, sobre el agónico triunfo: “No puedo hablar de la emoción"
El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.
"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.
Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".
Duro partido para Argentina
Si el sufrimiento frente a Cabo Verde había encendido las alarmas, lo de este martes rozó el milagro deportivo. Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido, llegó a perder por dos goles y quedó a minutos de una eliminación que habría sacudido al Mundial.
La reacción, sin embargo, fue digna de un campeón. En apenas 13 minutos, Cuti Romero inició la remontada, Messi empató con un golazo y Enzo Fernández, de cabeza, desató la locura para sellar un 3-2 inolvidable y meter a la Scaloneta en los cuartos de final.
El equipo de Lionel Scaloni mostró dos caras completamente opuestas: una que sufrió, cometió errores y estuvo al borde del nocaut, y otra que encontró carácter, fútbol y jerarquía en el momento más crítico. Argentina sigue en carrera y mantiene vivo el sueño del bicampeonato del mundo.