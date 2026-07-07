#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
"Me está volviendo el alma"

Ayala tuvo que reemplazar a Scaloni en la entrevista post partido y se emocionó

El ayudante de campo elogió la actitud del plantel argentino, destacando su capacidad para sobreponerse a la adversidad y lograr un triunfo memorable. "Estos muchachos emocionan", comentó el ex defensor.

El esfuerzo dieron sus frutos y Argentina remontó el partido. Foto: Fernando NicolaEl esfuerzo dieron sus frutos y Argentina remontó el partido. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de fútbol, Roberto Ayala, aseguró que le estaba “volviendo el alma al cuerpo” tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y le agradeció a los jugadores que lograron la hazaña de dar vuelta el partido.

“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”, señaló, tras lo cual dijo en declaraciones televisivas. “Se lo decía recién a Paredes, no se cansan y siempre van por más”, agregó en relación a la clasificación a los cuartos de final del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Mirá tambiénArgentina lo jugó con “huevos” y el corazón en la mano

Además, al tener que reemplazar a Scaloni en su lugar de la entrevista post partido, indicó: “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”.

May 31, 2026; Kansas City, Missouri, USA; Argentina assistant manager Roberto Ayala (center) and other team staff arrive for the 2026 FIFA World Cup at Kansas City International Airport. Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn ImagesRoberto Ayala arribando a Estados Unidos. Crédito: Denny Medley-Imagn Images

Scaloni, sobre el agónico triunfo: “No puedo hablar de la emoción"

El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrado y con lágrimas en los ojos por el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido.

Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".

Duro partido para Argentina

Si el sufrimiento frente a Cabo Verde había encendido las alarmas, lo de este martes rozó el milagro deportivo. Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido, llegó a perder por dos goles y quedó a minutos de una eliminación que habría sacudido al Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup - Trophy arrives in Mexico - Felipe Angeles International Airport, Zumpango, Mexico - February 27, 2026 Former Argentina player Roberto Ayala holds the FIFA World Cup trophy REUTERS/Luis CortesRoberto Ayala. Crédito: REUTERS/Luis Cortes

La reacción, sin embargo, fue digna de un campeón. En apenas 13 minutos, Cuti Romero inició la remontada, Messi empató con un golazo y Enzo Fernández, de cabeza, desató la locura para sellar un 3-2 inolvidable y meter a la Scaloneta en los cuartos de final.

Mirá también¡Cuti, Messi y Enzo!: Argentina metió 3 goles en 13 minutos y le ganó a Egipto

El equipo de Lionel Scaloni mostró dos caras completamente opuestas: una que sufrió, cometió errores y estuvo al borde del nocaut, y otra que encontró carácter, fútbol y jerarquía en el momento más crítico. Argentina sigue en carrera y mantiene vivo el sueño del bicampeonato del mundo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Lionel Scaloni
Videos
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro