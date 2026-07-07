Argentina a cuartos

El festejo de Valu Cervantes y sus hijos tras la épica victoria de la Selección y el gol agónico de Enzo Fernández

La influencer compartió la intimidad de la celebración junto a Olivia y Benjamín en Atlanta, luego de que el mediocampista sellara el inolvidable 3 a 2 ante Egipto que depositó a la Selección en los cuartos de final del Mundial 2026.