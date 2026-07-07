El infartante triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo paralizó al país, sino que desató un desborde emocional absoluto en las tribunas y palcos del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El festejo de Valu Cervantes y sus hijos tras la épica victoria de la Selección y el gol agónico de Enzo Fernández
La influencer compartió la intimidad de la celebración junto a Olivia y Benjamín en Atlanta, luego de que el mediocampista sellara el inolvidable 3 a 2 ante Egipto que depositó a la Selección en los cuartos de final del Mundial 2026.
Tras remontar un durísimo 0-2 en una ráfaga histórica, el gol definitivo que selló la clasificación a los cuartos de final tuvo una carga muy especial para Valentina Cervantes, quien celebró con euforia y lágrimas el agónico tanto convertido por su pareja y padre de sus dos hijos, Enzo Fernández.
Una remontada histórica vivida desde el palco
El partido se había presentado extremadamente adverso para el conjunto conducido por Lionel Scaloni. Egipto se imponía por dos goles, el arquero Shobeir se perfilaba como la gran figura de la tarde tras atajarle un penal a Lionel Messi y los caminos parecían cerrarse por completo. Sin embargo, en los últimos 12 minutos apareció el "pecho caliente", el amor propio y la mística del campeón del mundo: primero el descuento del "Cuti" Romero, luego la genialidad de Messi para el empate y, finalmente, la locura total.
Tras una notable recuperación y un esfuerzo descomunal de Julián Álvarez, la jugada derivó en Lautaro Martínez por el sector derecho, quien envió un centro preciso e impecable hacia el corazón del área. Allí emergió Enzo Fernández, exhausto pero con el fuego sagrado intacto, para conectar un cabezazo formidable que infló la red y decretó el 3 a 2 definitivo.
El desahogo familiar de Olivia y Benjamín
Desde la intimidad de las plateas en la bellísima ciudad de Atlanta, Valentina Cervantes registró en sus plataformas digitales el minuto a minuto del sufrimiento y el posterior desahogo. La influencer compartió con sus seguidores imágenes de la emotiva celebración junto a los pequeños Olivia y Benjamín, vistiendo la camiseta albiceleste y fundiéndose en un abrazo interminable tras el pitazo final del árbitro francés.
El gol de Enzo, que no venía teniendo un partido cómodo en la mitad de la cancha, se transformó en la recompensa perfecta a su entrega y en un bálsamo de alegría para sus hijos, quienes demostraron ser, una vez más, un amuleto incondicional para el volante de la Selección Nacional.
Con la mirada en los cuartos de final
La épica victoria se tradujo en una fiesta impresionante dentro del estadio y en una marea de interacciones en el universo digital. Con la clasificación en el bolsillo, la "Scaloneta" sumó una página de oro a su exitoso proceso y ya se mentaliza para el próximo cruce eliminatorio en el certamen ecuménico, con la certeza de que el apoyo de las familias sigue siendo el motor fundamental fuera del campo de juego.