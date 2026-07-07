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El DT de Egipto denunció favoritismo hacia Argentina: “Quieren que Messi siga por marketing”

Hossam Hassan cuestionó el arbitraje tras la derrota por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026. También apuntó contra el VAR y deslizó que la continuidad de Lionel Messi beneficia a la organización del torneo.

Hossam Hassan cuestionó el arbitraje tras la derrota de Egipto frente a Argentina en Atlanta. Foto: ReutersHossam Hassan cuestionó el arbitraje tras la derrota de Egipto frente a Argentina en Atlanta. Foto: Reuters
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La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica. Tras la derrota por 3-2 en Atlanta, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, cuestionó el arbitraje y aseguró que su equipo fue perjudicado durante el encuentro.

El técnico egipcio habló en conferencia de prensa luego del partido y sostuvo que sus dirigidos merecieron un mejor resultado. Además, vinculó algunas decisiones arbitrales con un supuesto interés por mantener a Lionel Messi y a la Argentina en competencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt coach Hossam Hassan remonstrates with referee Francois Letexier REUTERS/Marco BelloEl entrenador egipcio apuntó contra el VAR y habló de un supuesto favoritismo hacia la Albiceleste. Foto: Reuters

Duras críticas al arbitraje

"Hemos sufrido una injusticia", afirmó Hassan al analizar el encuentro. Según el entrenador, Egipto fue superior durante varios pasajes del partido y el resultado estuvo condicionado por decisiones tomadas "dentro del terreno de juego y antes del partido".

El DT también señaló que el árbitro fue influenciado y cuestionó el funcionamiento del VAR. Entre sus reclamos mencionó un penal que, a su entender, no fue sancionado a favor de Egipto y la anulación de un gol convertido por su selección.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt coach Hossam Hassan is shown a yellow card by referee Francois Letexier REUTERS/Paul ChildsEl entrenador egipcio apuntó contra el VAR y habló de un supuesto favoritismo hacia la Albiceleste. Foto: Reuters

"Quieren que Messi siga"

La declaración más resonante llegó cuando Hassan relacionó la continuidad de Argentina con intereses comerciales del torneo. "Éramos mejores, pero el fútbol no es justo; tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing", expresó.

El entrenador también criticó el horario del partido, disputado al mediodía en Atlanta, y consideró que esa programación perjudicó a sus futbolistas.

Orgullo pese a la eliminación

Más allá de las críticas, Hassan destacó el rendimiento de su plantel y reivindicó el papel de Egipto en el certamen. "Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe, pero no hemos recibido el trato que merecíamos", manifestó.

Argentina consiguió la clasificación luego de remontar un 0-2 y enfrentará su próximo compromiso en los cuartos de final del Mundial, mientras que Egipto cerró su participación tras una destacada campaña que incluyó la eliminación de Australia en la ronda anterior.

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