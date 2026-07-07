Mundial 2026

El DT de Egipto denunció favoritismo hacia Argentina: “Quieren que Messi siga por marketing”

Hossam Hassan cuestionó el arbitraje tras la derrota por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026. También apuntó contra el VAR y deslizó que la continuidad de Lionel Messi beneficia a la organización del torneo.