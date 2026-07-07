El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dialogó en conferencia de prensa luego de la victoria agónica ante Egipto y el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Scaloni, tras la épica victoria ente Egipto: "Hoy fue una prueba de esas que te marcan"
El entrenador argentino elogió a sus jugadores después de una remontada histórica para meterse en los cuartos de final. “Hasta que no termine el partido hay que seguir intentando”, manifestó.
"Creo que el partido fue siempre de Argentina, salvo dos o tres ráfagas. Egipto es un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Cuando ves que la pelota no entra hay que seguir intentando. Hasta que no termine el partido hay que seguir intentando" dijo el técnico pujatense.
"Siempre vi que el partido estaba de nuestro lado"
"El equipo tuvo situaciones, creó... Un entrenador sufre cuando ve que no hay herramientas. En el partido con Cabo Verde nos vimos complicados. Cuando ves que tu equipo está bien, estás tranquilo. La prueba del otro día fue de carácter. Hoy estuvimos bien, jugamos un fútbol totalmente diferente", manifestó.
"La táctica es importante pero si no tenés lo que tuvimos hoy hubiésemos quedado eliminados. Como fue aquella frase de Leo en Qatar, el equipo no los va a dejar tirados. Eso se palpa. Siempre vi que el partido estaba de nuestro lado. El equipo tuvo situaciones, creó... Un entrenador sufre cuando ve que no hay herramientas", reveló el DT campeón del mundo.
"En el partido con Cabo Verde nos vimos complicados. Cuando ves que tu equipo está bien, estás tranquilo. La prueba del otro día fue de carácter. Hoy estuvimos bien, jugamos un fútbol totalmente diferente", añadió.
Sobre su emoción una vez finalizado el partido, sostuvo: "Siempre me emociono. Los chicos me dicen La Llorona pero no me importa je. Volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. La mayoría de los DTs se han hecho DTs para sentir la adrenalina de intentar ganar algo".
"A los más chicos les digo que tomen como ejemplo a Leo: erró el penal pero la vuelve a pedir y vuelve a intentar. Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan, más allá de lo que pueda pasar. Los argentinos entendemos que somos esto", agregó.
"Hay momentos de un partido en el que la táctica y la estrategia quedan de lado. Cuando ves que la inercia es positiva, vas a romper. La sensación del 2-2 tuvimos la sensación de terminar el partido a favor nuestro. Soy un convencido de que el fútbol es esto. Si no tenés amor propio... No tuve que decirles que sigan, lo hicieron solos porque se dieron cuenta que el partido estaba", subrayó.
"Tenemos jugadores, esa es la realidad. Es inútil decir qué ganamos porque metí a Lautaro. Había que hacerlo, íbamos perdiendo 2-0. Intentamos que el equipo fluya porque ellos saben jugar bien. Juegan ellos y nadie más" dijo Scaloni.
"No hay preferencias de rival"
"Hay que pensar siempre que hasta que el árbitro da el pitazo final no se termina. Necesitás jugadores que crean que se puede dar. ¿Y si perdíamos cuál era el problema? Eso para mí te hace jugar más tranquilo. Luego podrás estar triste, lógicamente", puntualizó el DT.
"No hay preferencias de rival. Colombia y Suiza son dos selecciones grandes. Colombia siempre es complicada para nosotros y Suiza tiene mucha experiencia en Mundiales", sentenció.