El encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en Atlanta tuvo todos los condimentos de una verdadera batalla futbolística: goles, dramatismo y un condimento extra que se vivió con máxima intensidad en las tribunas. El reconocido influencer norteamericano Speed, famoso por sus reacciones en redes sociales, decidió tomar partido por el seleccionado africano y no dudó en provocar abiertamente a la parcialidad albiceleste.
El influencer Speed sufrió las cargadas de los hinchas argentinos en Atlanta
El streamer estadounidense alentó a Egipto y se burló de Lionel Messi tras el penal fallado en el primer tiempo. Sin embargo, la Selección dio vuelta el marcador de manera épica y los fanáticos nacionales se lo cobraron con creces en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium.
El inicio del partido pareció darle la razón. El combinado nacional arrancó en desventaja y, para colmo de males, Lionel Messi malogró un penal clave durante la primera mitad. Desde su ubicación preferencial, Speed festejó de manera eufórica el error del capitán y lanzó gestos de burla hacia los hinchas argentinos cercanos, encendiendo un clima que minutos más tarde se volvería completamente en su contra.
Reacción en las tribunas y remontada épica
Los dirigidos por Lionel Scaloni volvieron a dar una muestra de carácter en el momento más crítico. A los 79 minutos, Cristian "Cuti" Romero metió el descuento que reavivó la ilusión. Poco después, el propio Messi tuvo su revancha para estampar la igualdad, y a los 92 minutos, Enzo Fernández coronó el 3-2 definitivo que desató el delirio colectivo en el estadio de Atlanta.
Al decretarse el final del partido, la tortilla se dio vuelta por completo. Los miles de simpatizantes argentinos que habían soportado las cargadas del streamer durante más de una hora no olvidaron sus gestos. En una marea de gritos y cánticos, rodearon la posición del norteamericano para devolverle las provocaciones con una dedicatoria especial. Las imágenes que circularon en la red social X mostraron el rostro de absoluta incredulidad y frustración del influencer, quien pasó de la burla a quedar arrinconado por el festejo argentino.
Las dos caras de la moneda: el desconsuelo de Speed por la despedida de CR7
El accidentado paso del streamer estadounidense por las tribunas de la Copa del Mundo 2026 comenzó a gestarse apenas 24 horas antes, a unos mil kilómetros de Atlanta. Famoso a nivel global por su fanatismo extremo y casi religioso hacia Cristiano Ronaldo, el joven creador de contenidos se hizo presente en el Estadio de Dallas para presenciar el clásico ibérico de los octavos de final. El desenlace, sin embargo, fue trágico para sus aspiraciones: Portugal cayó derrotado por 1 a 0 ante España y se despidió definitivamente del certamen ecuménico.
Vestido con una histórica camiseta del seleccionado luso de la época en la que el "Bicho" daba sus primeros pasos con el dorsal 17, Speed reflejó en las gradas el mismo dolor y la misma frustración que la máxima leyenda portuguesa exhibió sobre el césped. Tras confirmarse el pitazo final del encuentro —que marcó el cierre de la carrera de Cristiano Ronaldo en los mundiales—, el influencer rompió en un llanto desconsolado en plena transmisión en vivo ante millones de espectadores.
La desilusión no terminó en las tribunas. Minutos más tarde, la transmisión oficial y decenas de teléfonos particulares captaron al norteamericano tirado completamente en el piso de los pasillos internos del estadio de Dallas, ahogado en lágrimas y sin poder asimilar la eliminación de su ídolo. Esta desgarradora secuencia se volvió viral en cuestión de minutos, marcando la primera mitad de un caótico viaje que, al día siguiente, lo encontraría en Atlanta buscando una revancha futbolística que jamás llegó.
Camino a los cuartos de final
Con este resultado inolvidable, la Selección Argentina selló su clasificación entre los ocho mejores seleccionados de la Copa del Mundo. El plantel nacional ya se enfoca en el próximo desafío de cuartos de final, programado para el próximo sábado a las 22:00 horas, donde espera por el vencedor de la llave que disputan Colombia y Suiza.