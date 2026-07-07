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El influencer Speed sufrió las cargadas de los hinchas argentinos en Atlanta

El streamer estadounidense alentó a Egipto y se burló de Lionel Messi tras el penal fallado en el primer tiempo. Sin embargo, la Selección dio vuelta el marcador de manera épica y los fanáticos nacionales se lo cobraron con creces en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium.