Durante el partido entre la Selección Argentina y Austria en Dallas por segundo partido del Mundial 2026, el streamer Speed festejó en vivo el penal fallado por el capitán argentino Lionel Messi y sufrió la respuesta de la hinchada argentina.
Speed festejó el penal errado por Messi ante Austria y sufrió la réplica de la hinchada argentina
El streamer celebró en vivo el penal fallado por el capitán argentino y luego recibió la respuesta de la tribuna.
El penal se sancionó a los 9 minutos del primer tiempo, luego de una falta sobre Lautaro Martínez por Stefan Posch que el árbitro Amin Omar confirmó tras revisión del VAR, Messi se hizo cargo, ejecutó y se fue afuera, lo que provocó la celebración de Speed.
Su celebración incluyó un backflip y un baile que acompañó la observación del penal fallado por el Capitán argentino, un momento que generó reacciones inmediatas entre espectadores y usuarios en redes.
Tras la celebración, varios hinchas argentinos que estaban cerca de Speed reaccionaron molestos; durante el entretiempo un grupo lo rodeó y coreó "Messi, Messi" como réplica a las burlas, y el clip del festejo y la respuesta se viralizó en redes sociales.
Minutos después, con Messi marcando el primer gol del encuentro, la atmósfera cambió y la misma tribuna que presenció la celebración posterior al penal errado respondió con cánticos dirigidos al jugador y al propio streamer.
Las cámaras captaron la transición entre la euforia del festejo por el penal errado y la incredulidad momentos después, cuando antes del final del primer tiempo Messi abrió el marcador para Argentina; ese gol modificó el clima en las tribunas y también la actitud alrededor del streamer.