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Speed festejó el penal errado por Messi ante Austria y sufrió la réplica de la hinchada argentina

El streamer celebró en vivo el penal fallado por el capitán argentino y luego recibió la respuesta de la tribuna.

El reconocido streamer celebró el penal errado por Lionel Messi ante Austria, provocando la reacción de los hinchas argentinos en el Mundial.El reconocido streamer celebró el penal errado por Lionel Messi ante Austria, provocando la reacción de los hinchas argentinos en el Mundial.
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Durante el partido entre la Selección Argentina y Austria en Dallas por segundo partido del Mundial 2026, el streamer Speed festejó en vivo el penal fallado por el capitán argentino Lionel Messi y sufrió la respuesta de la hinchada argentina.

El penal se sancionó a los 9 minutos del primer tiempo, luego de una falta sobre Lautaro Martínez por Stefan Posch que el árbitro Amin Omar confirmó tras revisión del VAR, Messi se hizo cargo, ejecutó y se fue afuera, lo que provocó la celebración de Speed.

Su celebración incluyó un backflip y un baile que acompañó la observación del penal fallado por el Capitán argentino, un momento que generó reacciones inmediatas entre espectadores y usuarios en redes.

Tras la celebración, varios hinchas argentinos que estaban cerca de Speed reaccionaron molestos; durante el entretiempo un grupo lo rodeó y coreó "Messi, Messi" como réplica a las burlas, y el clip del festejo y la respuesta se viralizó en redes sociales.

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Minutos después, con Messi marcando el primer gol del encuentro, la atmósfera cambió y la misma tribuna que presenció la celebración posterior al penal errado respondió con cánticos dirigidos al jugador y al propio streamer.

Las cámaras captaron la transición entre la euforia del festejo por el penal errado y la incredulidad momentos después, cuando antes del final del primer tiempo Messi abrió el marcador para Argentina; ese gol modificó el clima en las tribunas y también la actitud alrededor del streamer.

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